Declaró el subdirector del Hospital Regional de Loreto, Jeoshua López.

En opinión del mencionado sub director, siempre ocurre que los gobiernos nacionales tratan de ser populistas e intentan incrementar la base de afiliados del SIS, sin antes implementar bien el sistema. “El sistema debe tener una infraestructura adecuada, los medicamentos abastecidos y contar con personal especializado que es quien va a dar la atención a la población”, apuntó López.

Agregando: “Si se incrementa la demanda de los servicios por parte de la población asegurada sin antes haber mejorado éstos, obviamente que nos están poniendo entre la espada y la pared a quienes dirigimos los hospitales y a todos los médicos que son los que atienden en forma diaria a los pacientes.

El MINSA debe evaluar la oferta que tiene, solucionar esa parte para recién poder ampliar la atención del SIS. Menciona que hay un grupo de personas que ha salido de la pobreza y ese es un criterio que debe ser reevaluado porque no real. Entonces quieren incorporar a más personas que supuestamente tienen una mejor capacidad de pago al SIS y lo que ocasionará todo ello, es que no se cumpla al 100% el objetivo del SIS.

El SIS es para personas que no tienen un seguro y que no cuentan con los recursos económicos para financiar su salud. Las personas que dicen que sí pueden pagar, serían inscritas al SIS y eso congestionaría los servicios”, aclaró el panorama el médico.

De otro lado ¿Gerardo Monge, habla que se hará descuentos a algunos terceros, por qué?

-Los locadores al igual que todos los trabajadores de salud están afectos a los descuentos que dice la Ley. El sistema registra los aportes e ingresos de las personas para que al final se haga el descuento de Ley.

Finalizó el sub director del hospital regional, quien también se muestra conforme con la adquisición del Tomógrafo Toshiba de 80 cortes y 4 tubos de un millón de disparos cada uno, es decir tendría -según ellos- una duración de 12 años, así como una garantía de seis. El aparato estaría instalado en el hospital a fines del mes de febrero. El 29 de enero empezarán a realizar las adecuaciones necesarias al ambiente donde será instalado. Mientras que el Tomógrafo antiguo, será llevado a la provincia de Alto Amazonas.