Amigos, familiares y miembros de la Red de Prevención.

Al promediar las 7 de la mañana de ayer en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Loreto se realizó un plantón con la participación de amigos, familiares y miembros de la Red de Prevención y Atención de Violencia Familiar, Sexual y Género de Loreto, que coordina Silvia Arbildo Ruíz, en representación de Inagruv, que es una de las entidades que forma parte de la indicada Red.

Entre los manifestantes se podía ver carteles con frases como “Queremos justicia para Mishell y su bebé”, “Ni Una Menos”, “Si tocan a una, tocan a todas”, etc, llamando la atención de las autoridades judiciales, de los transeúntes y de la prensa local.

Estando en el lugar una delegación donde estaba el padre de la joven con seis meses de embarazo, quien denuncia haber sido golpeada por su ex pareja. Mishell Medina cuenta con el respaldo permanente de su progenitor Freddy Medina, quien formalizará una queja ante Inspectoría de la Policía Nacional por el no registro de denuncia de su hija en la Comisaría de 9 de Octubre.

Fue una reunión muy ilustrativa con el presidente de la Corte de Loreto, Dr. Manuel Humberto Guillermo, señaló la coordinadora de la Red, Silvia Arbildo. Luego se dirigieron al Ministerio Público, donde fueron recibidos por el fiscal decano, Dr. Alberto Niño de Guzmán, donde se firmó un acta del hecho que Mishell nunca fue citada por la fiscalía correspondiente. (Diana López M.)