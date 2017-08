Manifiesta el gerente de Pizzarotti, Alfio Cirami

Se ha difundido en distintos medios, que la entrega del Hospital Apoyo se realizaría con retrasos producto de la inacción del consorcio; sin embargo, poco a poco se han ido conociendo los verdaderos motivos de las demoras en el inicio de las operaciones.

En un primer momento, el expediente técnico (hoy observado por el GORE ante el OSCE) fue blanco de críticas por una supuesta serie de errores que nadie desde la gobernación pudo sustentar, a pesar de que el gobernador, meses atrás había señalado que todo estaba listo para iniciar la obra.

“Desde el momento que recibamos la resolución del expediente técnico hay un programa de trabajo que es de 814 días calendarios. El periodo de finalización será tras cumplido esos días de trabajo, sin embargo Pizzarotti & Asociados se compromete a terminar antes de esa fecha por ser parte de la filosofía de trabajo de esta empresa con más de 105 años en el mundo y obras en los 5 continentes, en 28 países”, afirma Cirami a nuestro diario.

Por otra parte, el Consorcio señala que solo están a la espera de la entrega del terreno para poder iniciar las obras, dado que la respuesta tanto del OSCE como de la DGIEM ya fueron emitidas dándoles la razón , por lo que no existe impedimento alguno para iniciar la obra, ya que la espera sin sustento genera sobre costos debido al costo de las fianzas de fiel cumplimiento que ascienden a más de 192 millones por lo que los funcionarios de la Gobernación no pueden tomarse todo el tiempo del mundo ya que está demora injustificada genera sobrecostos que indefectiblemente deberán ser asumidos por la gobernación.

“Nosotros vamos a entregar el Hospital dentro de los plazos indicados en el contrato una vez iniciada la ejecución de la obra, pero no podemos hacer nada, ni siquiera colocar la primera piedra si el Gobierno Regional no termina de solucionar la contingencia y principalmente nos entrega el terreno en el que se ejecutará el proyecto. Mi gente y mis equipos están esperando que se hagan estas entregas para iniciar de manera inmediata la construcción de este hospital, que será una obra de primer nivel, pues somos conscientes de lo necesaria que es para esta maravillosa región y su gente, ese es nuestro compromiso y hoy lo ratificamos”, finaliza Cirami.