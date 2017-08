Coordinador de proyectos de TACIF, Melanio Estela.

La crianza de peces por las familias sea a nivel empresarial, “que tenga rentabilidad”.

Continúa la cooperación con la Municipalidad de Indiana “porque es uno de nuestros aliados importantes dentro de los gobiernos locales. También tenemos coordinaciones con la municipalidad de Punchana que también apoya, porque evidentemente ellos son la entidad pública que llevan un poco de desarrollo en sus localidades”, expresó el coordinador de proyectos de la ONG TACIF, Melanio Estela.

“Nosotros en todo este tiempo que venimos desarrollando la acuicultura queremos fomentar y promover que se desarrolle un polo de desarrollo piscícola, que pueda abastecer de pescado a Iquitos y sin depredar el río, además de autoabastecerse las comunidades en el tema de seguridad alimentaria, que la crianza de peces sea a nivel empresarial; es decir, que las familias que se dedican a criar los peces puedan tener un nivel de rentabilidad”.

Explicó que “para ello se ha promovido mucho el desarrollo de capacidades en cuatro componentes. Uno tiene que ver con la misma técnica de crianza de peces, la segunda que es capacidades organizativas, la tercera que es de gestión empresarial.

En esto tienen que aprender qué es inversión, costos, ganancias, rentabilidad, cómo funcionan los mercados, competencia, relación con el mercado, nuevas oportunidades. Tienen que conocerlo. Esa es la tercera capacidad.

La cuarta capacidad tiene que ver con el desarrollo y capacidades sociales, que tiene que ver con el cómo ellos generan confianza entre ellos, qué es asociatividad, los valores de honestidad, transparencia, y todo ese tipo de cosas que ayudan o facilitan toda esta organización y todas las técnicas.

Entonces, ese es el desarrollo de capacidades que nosotros hacemos con estas familias. Nosotros al estar en estos dos distritos (Indiana y Punchana), son nueve comunidades rurales entre los dos, con un total de 33 piscigranjas que se encuentran en producción (criando peces) en estos momentos para que en la próxima salida al mercado pueda estar vendiéndose 60 toneladas, aproximadamente de enero hasta abril del 2018.

Generalmente hemos estado vendiendo 20 toneladas por cada grupo, ahora son como tres grupos importantes: Grupo Indiana (donde ya hubo cosecha), grupo Santa María del Ojeal y el Grupo de Santa Clara, Padre Cocha y Santo Tomás. Así estamos en el camino de consolidar este eje piscícola de Gamitana, que sea visible ante las autoridades, que todo el mundo lo conozca, que la gente sepa que ahí hay un pez de buena calidad y que no es criado con cualquier cosa, que es tecnificado”. Y que, por ejemplo, estarían en toda la posibilidad de venderle a Qali Warma. “No habría ningún problema porque ellos están formalizados”.

Acentuó que “en el tema de la alimentación de los peces que es el punto más importante y más difícil en realidad, en lo que es la producción de peces, que más o menos constituye el 80% de los costos de producción. Para garantizarlo se promueve el tema del ahorro, para no descapitalizarse. Que sea rentable y que sea una muestra para los jóvenes, para que ellos puedan continuar con esta actividad.

Es que la actividad acuícola solo se ha trabajado como seguridad alimentaria donde no se ha demostrado que es rentable, entonces ahora es una nueva opción. Al ser visibilizado los jóvenes van a interesarse por esta actividad. En ese sentido nosotros como TACIF este y el próximo año vamos a promover la piscicultura con el cuidado del medio ambiente a 2 mil escolares en Iquitos y zona rural donde nosotros estamos”.

Calidad de alimento

“Rico pez”

“El tema del alimento siempre es un cuello de botella y tenemos que varias empresas de producción de alimentos se han retirado; sin embargo, hay algunas empresas que han desarrollado tecnología local”. También señaló que tienen una experiencia con una pequeña planta artesanal en una comunidad”.

Precisó que en lo que se refiere al producto terminado de alimento para peces, se abastecen del RICO PEZ, que tiene una tecnología local “y que nosotros tenemos una alianza con ellos y que nos provee de alimentos porque sabemos que es de calidad”. Esto sumado a las capacidades antes señaladas marca el camino del éxito en la idea de hacer rentable la actividad piscícola.

(Diana LM.)