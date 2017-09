Vecinos del AH “Ciudad Jardín” de Belén protestaron

Cansados de tantas promesas incumplidas por parte del alcalde del distrito de Belén, Richard Vásquez Salazar, vecinos de la calle Santa Rosa, ubicados en el AH “Ciudad Jardín”, se levantaron en protesta y quemaron llantas para exigir que les doten de cuatro volquetadas de tierra para poder rellenar parte de esta calle que se encuentra en mal estado, con aguas estancadas las cuales se han convertido en foco infeccioso de enfermedades.

Los moradores señalaron que se cansaron de pedir tierra de manera formal al municipio de Belén, pero hasta la fecha no les hicieron caso, “nos hacen esperar sentados todo el día y los vecinos creen que nosotros los dirigentes les engañamos cuando les decimos que no nos atendieron, los funcionarios creen que estamos ociosos para estar todo el día en el municipio esperando la santa voluntad de las autoridades”, sostuvo un dirigente vecinal.

Debido a la presunta inacción de las autoridades municipales de Belén en nos prestar apoyo sus pobladores, los protestantes hicieron un llamado público a los funcionarios del gobierno regional para que les proporcionen la tierra que desde hace mucho tiempo vienen necesitando.

Tras varias horas de coordinación, las volquetadas de tierra que fueron proporcionadas por el GORE Loreto llegaron hasta la calle Santa Rosa, donde los vecinos empezaron a trabajar en el mejoramiento de su calle.

Sin embargo, los dirigentes de esta zona manifestaron que no pierden la fe en sus autoridades municipales de cumplir las promesas que hicieron en campaña.

“Nuestra calle está en mal estado desde hace mucho tiempo y nadie ha dado la cara para su mejoramiento. Esto se ha convertido en un verdadero foco infeccioso del dengue y la malaria, cuando llueve nuestros hijos no pueden ir al colegio porque se inundan, por eso es que salimos a protestar porque ya agotamos toda la parte formal”, dijo el dirigente.

(C. Ampuero)