Waldo García, secretario general de la Fentase Loreto:

La Federación Nacional de Trabajadores del Sector Educación, confirmó que el jueves 19 de octubre da inicio a su huelga indefinida en todo el país. Recordemos que esta medida había sido suspendida en el mes de setiembre para darle tregua al nuevo gabinete de ministros pero al parecer no se avanzó en nada y sigue más de lo mismo.

“Queda conformado que este 19 de octubre iniciamos la huelga nacional estatal de los trabajadores de Educación para exigir al gobierno neoliberal, continuista y lobista de PPK, aumento de sueldos y salarios, incremento de la escala base del incentivo único como forma de recortar la brecha salarial entre los trabajadores del Estado.

También estamos solicitando hace tiempo el nombramiento de trabajadores del decreto legislativo 276, restitución de las 10 remuneraciones mínimas vitales para los trabajadores al momento del cese, revisión de la ley Servir, pago del bono de escolaridad para los trabajadores CAS que menos ganan.

Además, exigimos el pago de las deudas sociales a los trabajadores. Estos y otros puntos más que involucra la plataforma estatal y sectorial de educación es nuestra bandera de lucha para mejorar las condiciones de vida y salario de los trabajadores del Estado.

No podemos permitir sueldos míseros por debajo del mínimo vital, no podemos permitir más postergación y olvido, la clase trabajadora y nuestras familias merecemos una vida digna.

Hemos querido dialogar pero el gobierno de turno hace oídos sordos, ahora demostraremos que los trabajadores unidos sí podemos y estamos seguros que esta vez sí vamos a lograr los objetivos”, indicó el señor Waldo García, recientemente reelegido secretario general de la Fentase Loreto. (Gonzalo López)