Señaló Daniel Rincón Prada, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Loreto.

Promperú ha impulsado un convenio con Latam a fin que desde el mes de junio se abra la ruta aérea Iquitos/Cuzco, lo que viene generando expectativa en la población. También en el sector empresarial dedicado al turismo regional.

Para darle vuelo a la expectativa, el sector empresarial junto a algunas autoridades, diseñaron un workshop que se debe estar realizando el próximo 6 de marzo en la ciudad imperial. Sin embargo, antes de partir se están registrando fisuras y divisiones en el sector turismo, como lo narra el presidente de la cámara de turismo de Loreto Daniel Rincón y la vicepresidenta Yvón Flores.

“Yo tuve que viajar a Lima y cuando retorné me informaron que ya no había cupo para que participe CARETUR y otros empresarios. Investigué y me di cuenta que no habían hecho una buena convocatoria. Lo que puedo adelantar es que se está gastando dinero del gobierno regional en el alquiler del Centro de Convenciones del Cuzco, por lo que pagarán 16 mil soles. Había otra opción que era hacer el evento en la Cámara de Comercio del Cuzco, la ventaja era que en la Cámara les iba a salir gratis.

El problema surge cuando la directora de Turismo (La Madrid) ante las opiniones discordantes, que son legítimas como la que puede tener Caretur, respecto a que se debe integrar a todo el mundo; pues ella empieza a faltar el respeto, diciendo en un foro público que me odia.

Ante esa actitud yo y muchos empresarios estamos molestos. No podemos entender que una directora de turismo odie a alguien. No puede haber ecuanimidad cuando una persona tiene ese tipo de sentimientos ante cualquier empresario. Se le pidió que de las disculpas públicas y aún no han llegado.

El sector está dividido. ¿Qué sentimiento vamos a llevar al Cuzco? Hay un malestar en el sector porque no se ha convocado a todo el mundo, parece como que si todos los empresarios no fuéramos iguales. Esto genera un malestar. Esto tiene que acabar, la directora no puede estar en ese cargo”, expresó mortificado Rincón.

Por su parte, Yvón Flores, vicepresidenta de Caretur, dijo lo siguiente:

“Este es un tema de manejo, de inmadurez también. Hay que dejar la parte personal de lado y hacer un buen trabajo. Hay que sumar esfuerzos, ya que hay un bonito proyecto todos tenemos que empujarlo hacia adelante, ir en la misma dirección. Hay que ser consecuentes con lo que hacemos y decimos.

Loreto necesita reflotar el turismo, hay que despojarnos de lo pasado y mirar hacia adelante. Hay muchos empresarios que se están yendo de Iquitos, nosotros seguimos acá, entonces hay que luchar por sacar adelante al sector, hay que seguir luchando”, remarcó Flores.