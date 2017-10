Expresó presidente de ODECMA/Loreto Dr. Javier Sologuren.

Lo expresó a propósito que OCMA cumplirá 40 años de fundación la próxima semana. Actualmente este órgano está a cargo de la jueza suprema Ana María Aranda.

¿Centrándonos en Loreto, podría decir que Odecma cuenta con resultados durante todos estos años transcurridos?

-Por supuesto. El hecho que no se difundan mucho sus acciones pareciera que no se trabaja en el aspecto de control. En esta oficina tenemos sanciones graves a jueces y servidores. Tres jueces han sido suspendidos, uno titular y dos supernumerarios, así como cuatro secretarios. También hay pedidos de destitución contra un juez titular y pedidos de suspensión de otros jueces que aún están en ejercicio. Eso ocurrirá en cuanto OCMA confirme el pedido de suspensión.

¿El poder judicial casi está a la par al gremio periodístico en cuanto a una caída preocupante de credibilidad, sin embargo, ha habido informes de la recuperación del poder del Estado luego del envío a prisión preventiva del ex presidente Ollanta y el pedido para Toledo?

-El Poder Judicial es independiente y autónomo en sus decisiones. Es la primera vez en la historia que se está juzgando y dictando orden de detención para ex presidentes del país. Eso da un mensaje a la sociedad sin duda, eso nunca ha ocurrido. Nosotros estamos dando otro cariz a la administración de justicia.

Es todo un proceso y vamos camino a la autonomía total y la autonomía total se alcanzará cuando nos den autonomía presupuestal y con ello podríamos implementar muchos más órganos y también capacitar a los jueces.

Como la creación de juzgados que vean exclusivamente hechos de grave corrupción…

-Así es. Nosotros con el antiguo Código Procesal tuvimos el Quinto Juzgado que veía esos casos. Con el nuevo sistema judicial (NCPP) se perdió, pero ahora estamos en la implementación de un Juzgado Anticorrupción. Se están haciendo los pedidos correspondientes. Formo parte de la comisión de descarga y en ella una de nuestras facultades es la de solicitar la creación de órganos jurisdiccionales.

Los presidentes están en eso para conseguir la creación de una Sala Penal más que descongestione el trabajo de la Sala Mixta, también de un juzgado laboral más, así como crear dos Colegiados Unipersonales más para bajar la carga procesal.

CONCURSO DE OCMA

De otro lado, se conoció que la próxima semana se conocerá quiénes serán los ganadores del concurso que todos los años impulsa el órgano de control- Mientras que hoy el presidente de Odecma, viajó a la capital para asistir al Congreso Nacional sobre administración de justicia y género.