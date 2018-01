Solo así los ciudadanos empezarán a recuperar la confianza perdida.

Prácticamente han transcurrido tres meses desde que el Fiscal de la Nación Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, tuvo conocimiento del accionar poco transparente del fiscal adjunto provincial de Requena José Luis Pisconte Ávalos, para luego tomar la drástica medida de sacarlo de las filas del ministerio público.

Pese a los odios y diatribas que el actual presidente de la junta de fiscales de Loreto, Dr. Alberto Niño de Guzmán, pueda estar ganándose por parte de algunos fiscales que no actúan de manera esperada por el Ministerio Público, la autoridad ya viene logrando varias atenciones a los pedidos de retiro de fiscales cuestionados, por parte del Fiscal de la Nación. Con lo que, sin duda, la institución mejorará en el ranking de buenas prácticas.

OBSERVACIONES HECHAS AL EXFISCAL.

Según las investigaciones de la propia fiscalía, se advirtió que el ex fiscal Pisconte Ávalos, registraba un excesivo retraso en la tramitación de varias investigaciones, después de vencidos los plazos legales en las siguientes carpetas (Nauta):

-2015-81 (01 año y 11 meses de retraso).

-2014-23 (01 año y 10 meses de retraso).

-2014-27 (01 año y un mes de retraso).

-2014-80 (02 años y 06 meses de retraso).

-2014-102 (08 meses de retraso).

-2014-96 (02 años y 05 meses).

-2014-84 (938 días).

“Existiendo una falta de diligenciamiento por parte del citado fiscal y una negligencia en los deberes propios del cargo e inactividad en la tramitación de los casos. Conforme se indica en las observaciones efectuadas en el acta de visita efectuado por la Fiscalía Superior Anticorrupción, en cuanto a las investigaciones del citado magistrado”, dice el ministerio público.

Respecto a cada carpeta analizada por la fiscalía, se desprendió que el fiscal no había realizado ningún acto de investigación que haya señalado en las diversas disposiciones. “Evidenciándose una total paralización de dicho caso (2014-80) por más de tres años, sin tomar en cuenta su labor de conductor de la investigación preparatoria y la naturaleza del delito investigado (peculado)”.

Igual le observan en los otros casos. Y no solo eso, sino en 11 carpetas más, donde demostró una inacción en la tramitación de la investigación y falta de proactividad por parte del fiscal cuestionado, y ahora sacado del ministerio público por tampoco haber trabajado transparentemente en Requena.

FUE SANCIONADO.

Esto según informes de OCI del ministerio público respecto a denuncias o quejas y sanciones impuestas al fiscal Pisconte Ávalos, las que indicaron que fue sancionado con cuatro (04) MULTAS y una amonestación.

Se espera que el presidente de la junta de fiscales Dr. Niño de Guzmán, siga estando atento a las actuaciones de las decenas de fiscales que conforman el Ministerio Público en Loreto, para que a tiempo trate de identificar a aquellos que no actúan con probidad y que no muestran ser proactivos en defensa de todo un pueblo que está hastiado de tanta corrupción.