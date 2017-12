*Así lo informó el dirigente Daniel Simón Camaranti.

Por lo que urge al Estado buscar mayor apoyo en investigaciones y nuevos tratamientos que ayuden a erradicar ese mal que golpea hace décadas a la etnia Kandozi.

Daniel Simón, es presidente del gobierno autónomo territorial del pueblo Kandozi, quien representa a tres distritos como Nación del pueblo Kandozi: Pastaza, Andoas y Lagunas.

“Tenemos un 80% de población Kandozi contagiada con la Hepatitis B, el contagio es grande en toda la provincia de Datem del Marañón. Existen casos positivos en un 80% por eso es que siempre estamos solicitando al ministerio de salud qué para minimizar el mal, se vacune a los niños apenas nacen.

Se debe vacunar a los niños, padres y madres de familia para que la enfermedad no se acumule y nos acabe a todos. Los tratamientos no se pueden dejar de dar porque si no el mal se hace peor. Pienso que deben seguir buscando el apoyo internacional para mayores investigaciones, así como aportes de medicamentos específicos para el tratamiento de la Hepatitis B. La población Kandozi es de 5,800 personas, de las cuales 3,800 tienen Hepatitis B”, expuso Daniel.

¿Y ante esa fatalidad el gobierno de PPK o de Fernando Meléndez, los está apoyando?

-Sí, nos apoyan con las vacunaciones y las brigadas, pero se necesita de mucho más para combatir y erradicar el mal de la Hepatitis B. También hay casos de TBC, de VIH Sida que reciben tratamiento. Hay casos de VIH, pero son pocos. Eso se da porque a veces llega gente de otros lugares y contagian a algunos pobladores.

¿Cómo están en el sector educación?

-Algunos profesores sí llegan, ahora contamos con los niveles de inicial, primaria y secundaria. Lo que vamos a solicitar al director de educación es más plazas con su debido presupuesto para cubrir las escuelas de algunas comunidades donde faltan maestros. La preparación es nuestros pueblos es baja porque ha llegado tarde, este gobierno nos está atendiendo y es muy satisfactorio que nos escuchen. Igual pediremos el incremento del presupuesto del año fiscal 2018 para atender las necesidades del pueblo Kandozi.

¿Qué proyectos para el próximo año 2018?

-Queremos plantear la implementación de escuelas con materiales pedagógicos, con computadoras y otros artículos ya que el pueblo Kandozi no cuenta con esa nueva tecnología en los colegios.