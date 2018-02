Un proyecto que modernizará el sistema de navegabilidad y conectividad en los ríos

Será financiado por el Estado en un plazo de 5 años.

Tras una importante reunión realizada en las instalaciones de la oficina descentralizada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el director degional de Transportes del GORE Loreto y representantes del proyecto Hidrovía de dicha cartera del Estado, dialogaron y acordaron concretizar una de las grandes problemáticas en cuanto al sistema de conectividad e integración territorial.

Se trata de un proyecto que impactará positivamente en la reducción de tiempos, en los costos y oportunidades del transporte fluvial, en la economía regional y en la inclusión y bienestar de las personas.

El proyecto Hidrovía Amazónica, cuenta con una inversión aproximada de US$ 95 millones de dólares, a través del consorcio CASA-PERÚ, mejorará las condiciones de navegabilidad de los ríos de la Amazonía peruana (Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas) para el transporte de carga y pasajeros, y el comercio regional y nacional, reduciendo los costos de conectividad de los usuarios, así como los riesgos para los pasajeros y carga.

“Este importante proyecto, es uno de los primeros compromisos de esta naturaleza que se realizará en el país y sobre todo, en la región Loreto; todos los trabajos que se van a hacer, es para que el sistema de transporte apoye a que los precios de los productos lleguen a menor precio; la exportación de productos presentan un déficit en cuanto al sistema de navegabilidad muy complicado en los ríos de la Amazonía”, señaló José Qwistgaard, asesor del Ministerio de Transportes.

El sistema fluvial constituye el principal medio de tránsito (más del 90% de pasajeros y carga) en la región amazónica del Perú y este proyecto fortalecerá el sistema de navegación posibilitando el desarrollo económico de la región.

La obra puesta en marcha, se realizará entre 2 a 3 años aproximadamente y es un proyecto financiado por el Estado peruano e impulsado por el Gobernador de Loreto. Lic. Fernando Meléndez Celis.

Es importante mencionar que con fecha 01 de febrero del 2018 a través de un oficio a cargo del Ministerio de Transportes, se les notificó a los miembros de la “Asociación de Armadores de Loreto” a fin de que participen y establezcan propuestas de acuerdos a sus principales necesidades para la reunión llevado a cabo el 05 de febrero, sin embargo, no estuvieron.

“Vamos a notificar a los armadores nuevamente para que estén y participen a través del diálogo con las necesidades y propuestas para este proyecto a largo plazo”, indicó Víctor Gonzales, director de Transportes GORE Loreto.

La próxima mesa de diálogo entre el Ministerio de Transportes, DRTC del Gore Loreto y la Asociación de Armadores de la región, será este 19 de febrero en la oficina descentralizada del MTC, calle Napo 4ª cuadra.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones siempre está abierto al diálogo y los funcionarios que llegaron de Lima lamentaron la ausencia de los armadores, porque su presencia es importante ya que vienen acatando un paro perjudicando el transporte de productos de primera necesidad, situación que es aprovechada por los especuladores que incrementan el precio de los productos de primera necesidad.

La acción de lucha es desproporcional porque con el sacrificio del pueblo se quiere obtener beneficios personales, dando la espalda al diálogo al no haber participado de la reunión del 05 de febrero, pese que se les comunicó oportunamente.