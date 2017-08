Para luego emitir un amplio informe sobre lo que realmente está pasando en las calles de Iquitos.

Y para esa fecha ya estará en Iquitos el nuevo Defensor del Pueblo de Loreto de apellido Vera Chong, quien acaba de ser nombrado en la capital. Así lo dio a conocer el comisionado de Defensoría Julián Soplín Vela, quien estuvo ayer recorriendo las calles paralizadas, donde se iniciaron trabajos de pavimentado, pero que debido a vicios ocultos encontrados no pueden seguir con la labor, lo que viene perjudicando notablemente a los ciudadanos.

“Fiscalía ya cuenta con una denuncia y es por ello que el próximo 17 de agosto se recorrerán nuevamente las calles afectadas para luego evacuar un informe amplio de todo lo que viene pasando con estas obras.

Pienso que no se ha tomado la debida precaución al momento de tomarse la decisión de hacer la construcción de la pista. Según los ingenieros la rotura de tubos siempre se da, pero que se pudo prever antes de empezar para que todo esto no termine perjudicando a los ciudadanos, a los vecinos.

Lo que haremos será exhortar a la municipalidad de Maynas y a todos los involucrados a que solucionen el problema cuanto antes”, declaró Soplín Vela.