Quemaron llantas y bloquearon vía

El día de ayer en horas de la mañana se registraron varias protestas en la ciudad de Iquitos, una de ellas se llevó a cabo en la calle Milagros y en el asentamiento Múnich, ubicado en la prolongación Putumayo. En el lugar los vecinos de esta zona protestaron porque aún no se lleva a cabo el reinicio de las obras

“La verdad que estamos molestos porque a los empresarios poco o nada les importa pagar a los obreros que vienen trabajando en este lugar. Estamos cansados que cada vez que salimos a protestar, nos digan que ya se va a ejecutar la obra. Aquí han dejado un tremendo hueco y esto nos perjudica sobremanera, el agua se acumula en este lugar y esto hace que nuestros desagües colapsen y nuestras casas se inunden, pedimos a las autoridades que hagan algo al respecto para no seguir en esta misma situación, si no hacen nada vamos a tomar medidas radicales”, sostuvo Amador Arévalo.

Dando arengas los vecinos de la zona pedían la presencia de la alcaldesa de Maynas y de sus funcionarios. De no encontrar respuestas positivas, en los próximos días estarían tomando meditas radicales. La misma situación se vivió en la zona de las calles Pevas con San Antonio en donde también la obra está paralizada por la falta de pago de los obreros por parte de la empresa constructora. (C. Ampuero)