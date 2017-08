Vecinos exigen levantamiento que les ofrecieron el año 2012

Cerca de 500 vecinos del asentamiento humano 28 de Julio del distrito de Belén, salieron de sus casas en señal de protesta. Llegaron hasta la avenida La Participación y bloquearon por unos minutos la vía quemando llantas, luego en una movilización pacífica se dirigieron hasta el frontis de la municipalidad distrital de Belén para exigir un diálogo con el alcalde Richard Vásquez Salazar.

Según los dirigentes, la promesa del levantamiento de la rasante fue dada el año 2012, pero fue en una conferencia de prensa en el mes de enero de este año,que el alcalde de Belén y el gobierno regional se comprometieron a realizar un convenio para el proyecto de titulación y levantamiento de rasante indicando que en que en la primera semana de julio se iniciaría los trabajos, pero hasta la fecha no hay nada.

Esta situación ha hecho que la empresa Sedaloreto no pueda ejecutar el proyecto de agua potable ya que ellos les exigen primero que haya levantamiento de rasante en este sector.

Los moradores, como medida de protesta, se posesionaron frente a la puerta de ingreso del municipio de Belén y no permitieron el ingreso de autoridades y funcionarios de esta comuna distrital.

Esto hizo que se registre un enfrentamiento entre pobladores y serenos, quienes intentaron ingresar al local. Minutos después llegó personal policial de la DUES procediendo a controlar la situación.

El secretario general del AH 28 de Julio, Hermenegildo García Ochavano, dijo que este levantamiento de rasante es determinante para que puedan tener agua potable y título de Propiedad.

Los dirigentes y moradores manifestaron que si no hay una solución a este problema, si es posible todos los días van a protestar hasta que sean escuchados por la autoridad edil de Belén.

(C. Ampuero)