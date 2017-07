Vecinos bloquearon avenida La Participación

Con quema de llantas y bloqueando un tramo de la avenida La Participación, moradores de los asentamientos humanos “Violeta Correa” y “Amistad” protestaron contra el alcalde del distrito de Belén, Richard Vásquez.

Los manifestantes exigieron la construcción de una obra de alcantarillado que el burgomaestre ofreció cuando estaba en campaña al sillón municipal.

Asimismo, padres de familia en compañía de sus menores hijos portaron pancartas con frases en contra del alcalde belenino.

Los vecinos del lugar piden que esta obra se ejecute lo más pronto posible porque este caño se ha convertido en un foco infeccioso de enfermedades como el dengue y la malaria.

“Hay un proyecto para que se ejecute esta obra, pero el alcalde de Belén hace oídos sordos a nuestros reclamos, ya se viene la inundación y nuevamente vamos a ser perjudicados con nuestras calles y viviendas. Hay un desagüe que pasa casi de todo San Juan por acá, esto ha provocado que nuestros hijos se contagien de enfermedades como malaria, dengue, Zika, entre otras, pero las autoridades no hacen nada para paliar esta situación, por eso es que salimos el día de hoy (ayer) a protestar para ver si de esta manera podemos presionarlas para que nos construyan este alcantarillado que fue promesa de campaña electoral”, sostuvo un dirigente vecinal.

Minutos más tarde llegó personal policial al lugar de la protesta, donde disuadieron a los manifestantes y lograron restablecer el libre tránsito de vehículos y transeúntes.

Sin embargo, los protestantes amenazaron tomar medidas más radicales si es que no son atendidas sus demandas.

(C. Ampuero)