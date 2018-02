Coordinadora del evento, Ruth Abensur.

Una fiesta que reúne a unas 5 mil personas todos los años es el 4to. Festival Amazónico – San Juan 2018 – New Jersey USA 2018, que está en la etapa de preparativos para el mes de junio. Informó la coordinadora del evento, Ruth Abensur.

En la programación esta la realización de la elección y coronación de “Mis San Juan NJ”, para el 09 de junio. El 24 de junio como fecha central habrá tumba de Húmisha.

“En estos momentos lo que queremos es que en el festival Amazónico de New Jersey se unan todas las regiones de la Amazonía como son Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Madre de Dios, que puedan tener presencia”, dijo Abensur quien se muestra orgullosa con traje típico.

“Todos los años se llevan artistas de la misma Amazonía, en ante año pasado estuvo Explosión, estuvo Ruth Karina, ahora se pretende llevar a Juaneco, y así todos los años la promotora que es la Sra. Bell Ruiz, quien es la creadora de este único festival Amazónico que hay en New Jersey”.

Su presencia en Iquitos es para invitar a las empresas a auspiciar el evento llevando sus productos Amazónicos como artesanías, gastronomía y otros. (Diana López M.)