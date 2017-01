SÁBADO 21 ESTADIO MAX AUGUSTIN

CATEGORÍA 2000

8 AM JUVENTUD MIRAFLORES-LOS ALBOS

8.55 AM. HUNGARITOS-ESTUDIANTES AGUSTINOS

9.50 AM. SPORTING LORETO-ALIANZA LIMA

DESCANSA: DIEGO GAVILÁN

CATEGORÍA 2001

10.45 AM. JUVENTUD MIRAFLORES-HIJOS DE BELÉN

11.40 AM. SPORT ORIENTE-BOLOGNESI

DESCANSA: MUNDIALISTAS AGUSTINOS

CATEGORÍA 2002

12.35 M. ID CNI-HIJOS DE BELÉN

1.30 PM. FREDDY MEDINA-INTER SAMARÉN

2.25 PM. BOLOGNESI-MUNDIALISTAS

CATEGORÍA 2003

3.20 PM. JUVENTUD MIRAFLORES-ESSALUD

4.15 PM. AMÉRICA CARDOSO-BOLOGNESI

5.10 PM. MUNDIALISTAS-BARZA IQUITOS

6-05 PM. 9 DE OCTUBRE-ALIANZA LIMA

CATEGORÍA 2004

7 PM. LORETO SIEMPRE PERUANO-ALBOS FC

DOMINGO 22-ESTADIO MAX AUGUSTIN

CATEGORÍA 2004

2.30 PM. GEDEONES ALTO VOLTAJE-GRUPO B

3.25 PM. REAL IQUITOS-JAGUARES-GRUPO A

4.20 PM. HALCONES NEGROS-STOP CENTER-GRUPO A

5.15 PM. SPORT ORIENTE-SAN IGNACIO-GRUPO A

6.10 PM. ISVESA-LOS VOLADORES-GRUPO B

7 PM. BARZA IQUITOS-MORONITA-GRUPO A

DESCANSA: DIEGO GAVILÁN GRUPO B (GL)