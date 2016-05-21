SÁBADO 21 ESTADIO MAX AUGUSTIN
CATEGORÍA 2000
8 AM JUVENTUD MIRAFLORES-LOS ALBOS
8.55 AM. HUNGARITOS-ESTUDIANTES AGUSTINOS
9.50 AM. SPORTING LORETO-ALIANZA LIMA
DESCANSA: DIEGO GAVILÁN
CATEGORÍA 2001
10.45 AM. JUVENTUD MIRAFLORES-HIJOS DE BELÉN
11.40 AM. SPORT ORIENTE-BOLOGNESI
DESCANSA: MUNDIALISTAS AGUSTINOS
CATEGORÍA 2002
12.35 M. ID CNI-HIJOS DE BELÉN
1.30 PM. FREDDY MEDINA-INTER SAMARÉN
2.25 PM. BOLOGNESI-MUNDIALISTAS
CATEGORÍA 2003
3.20 PM. JUVENTUD MIRAFLORES-ESSALUD
4.15 PM. AMÉRICA CARDOSO-BOLOGNESI
5.10 PM. MUNDIALISTAS-BARZA IQUITOS
6-05 PM. 9 DE OCTUBRE-ALIANZA LIMA
CATEGORÍA 2004
7 PM. LORETO SIEMPRE PERUANO-ALBOS FC
DOMINGO 22-ESTADIO MAX AUGUSTIN
CATEGORÍA 2004
2.30 PM. GEDEONES ALTO VOLTAJE-GRUPO B
3.25 PM. REAL IQUITOS-JAGUARES-GRUPO A
4.20 PM. HALCONES NEGROS-STOP CENTER-GRUPO A
5.15 PM. SPORT ORIENTE-SAN IGNACIO-GRUPO A
6.10 PM. ISVESA-LOS VOLADORES-GRUPO B
7 PM. BARZA IQUITOS-MORONITA-GRUPO A
DESCANSA: DIEGO GAVILÁN GRUPO B (GL)