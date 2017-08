Indicaron que huelga indefinida de maestros continúa en Iquitos

La huelga en Iquitos continúa. Maestros de por lo menos 80 colegios de esta ciudad acordaron no reiniciar las clases este lunes 07 de agosto tal como lo vienen anunciando el gobierno central a través de la ministra de Educación.

Los profesores el día de ayer llegaron hasta la sede del Consejo Regional de Loreto para reunirse con los consejeros, quienes avalaron esta huelga indefinida. “Tenemos cuatro profesores dentro del Consejo Regional de Loreto y ellos no declararon ilegalmente esta huelga, sino todo lo contrario, avalaron la misma y señalaron que nos brindaran todo el apoyo que sea necesario”, refirió el Lic. Salomón Marín, presidente de la asociación de directores de Loreto.

Durante varias horas los maestros realizaron un plantón en el frontis de esta sede regional, donde lanzaron arengas en contra del gobierno central. Además formaron una comisión que se reunió con los consejeros a quienes les llevaron su pliego de reclamos.

Asimismo, acordaron que dos representantes del comité de lucha de los profesores loretanos viajarán a la ciudad de Cuzco para para participar activamente en las acciones de lucha con los profesores de esa región.

Entre tanto, el presidente de la asociación de directores de Loreto, licenciado Salomón Marín, dijo la próxima semana la lucha se radicalizaría si es que no hay una solución por parte del gobierno de resolver el problema de los profesores de todo el país.

(C. Ampuero)