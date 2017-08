Dra. Lidia Ventura, tiene una tarea importante para dar celeridad a las acciones legales a fin que el gobierno recupere parte de los 107 millones de soles entregados.

Desde el año 2015, sobre todo a fines del año 2016, el gobierno regional de Loreto viene impulsando el recupero de los créditos agrarios entregados a diversas personas en la región. Existe un monto de 107 millones de soles que no puede ser recuperado hasta la fecha, pese al trabajo de reconstrucción que vienen haciendo los profesionales de la sub gerencia de canon y concesiones.

En ese rompecabezas agrario, han descubierto que en el área de la dirección de agricultura se desaparecieron varios documentos de los expedientes de los mayores beneficiarios por lo que los responsables en esta gestión, vienen incluso recopilando de otras instituciones vinculantes la documentación “perdida” para las acciones legales correspondientes, a fin que el caso de los créditos agrarios no quede impune.

Envían lista con nombres y montos de 442 beneficiarios que no han honrado su compromiso crediticio.

Luego de un trabajo exhaustivo del personal de la sub gerencia de canon y concesiones, se pudo confeccionar una larga lista con 442 nombres de prestatarios de créditos agrarios que nunca se han preocupado en acercarse al área correspondiente para conocer su situación, por el contrario no han pagado ni un sol por devolución de préstamo. Y otros, cuyos expedientes guardados en la dirección de agricultura no guardan los documentos base del préstamo, por lo que han sido elevados a la Procuraduría del gobierno regional de Loreto.

Depende mucho del accionar de la procuradora Lidia Ventura y su equipo para que luego del análisis correspondiente, procedan a tomar las acciones legales a través de una Prueba Anticipada frente al poder judicial. Esto a fin que luego puedan ser demandados todos aquellos que gozaron del dinero del Estado a través de los préstamos, pero que hasta ahora se niegan a devolver.

Primeros 442 beneficiarios que no devuelven su crédito de una larga lista que llega aproximadamente a los 13 mil prestatarios que no cumplen con la devolución del dinero que les dieron en los años pasados. Entre los nombres considerados están de Maynas y el resto de provincias de la región.

Los montos desembolsados de los créditos que no han sido devueltos van desde los 11 mil soles, pasando por 20 mil, 30, 40, y 50 mil soles como el desembolsado a la razón social “Ingenieros SAC”. Solo esos 442 desembolsos de créditos que han sido elevados a la Procuraduría para que tome las acciones legales, hacen un TOTAL de: 06 millones 564 mil 450 soles, de los 107 millones que faltan por recuperar.

Inmenso daño causado a la región Loreto que se espera algún día sea revertido a fin que los agricultores de la región puedan verse beneficiados con créditos regulares y legales, que por el momento están suspendidos al no tener presupuesto dispuesto, mucho más con la caída estrepitosa del canon.