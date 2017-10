Dio a conocer el recientemente nombrado Procurador Público Regional de Loreto Roldán Ruiz Ruiz.

El mencionado ganó el concurso público convocado el 18 de setiembre, asumiendo el cargo desde el 22 del mismo mes. Cargo que estuvo por años en manos de la procuradora Lidia Ventura. Dicho cargo funcionalmente depende del Consejo de Defensa Jurídica del Estado sede del Ministerio de Justicia. Administrativa y remunerativamente están ligados a la sede del gobierno regional. No es un cargo de confianza, lo ha obtenido mediante concurso en calidad de nombrado bajo el régimen 276.

“La carga procesal es muy amplia, hay como 10 mil procesos en trámite y varios procesos arbitrales donde está en juego muchísimo dinero. Los procesos arbitrales demoran es cierto y lo que sucede es que a veces se posponen las diligencias porque la mayoría de ellas son en la ciudad de Lima ya que buscan árbitros de Lima y a veces por disponibilidad presupuestal no podemos asistir a todas las audiencias.

El tema de los arbitrajes que se coordinan con OPIPP, los más relevantes, los está llevando la abogada María Vásquez, quien lamentablemente acaba de sufrir un grave accidente en su vehículo. De otro lado, cuando llegué a la oficina, he podido conocer que el Perito que veía casos de OPIPP y que ha sido denunciado por presunta coima de la empresa brasileña, ya ha sido RECUSADO, es decir ya no verá ni un solo caso arbitral de Loreto” concluyó Ruiz.