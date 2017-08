Mientras que director Kerry García, señala que el dinero del proyecto de paiche se viene manejando transparentemente.

El procurador Dadky Pérez, fundamenta su denuncia basándose en el memorándum 038-2017 emitido por el director Kerry García, en el que designa a la Blga. Gabriela Baluarte Monge como coordinadora del proyecto “Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva del paiche en el eje carretero Iquitos-Nauta”.

La denuncia gira en torno a los talleres de “operatividad de módulos demostrativos y diseño, construcción y acondicionamiento de estanques para reproductores”, que se desarrolló el 16 de junio en el local del colegio de Contadores de Iquitos. Mientras que la empresa “Consulting SAC” cobró dos veces por los servicios de capacitaciones con comprobantes de pago 0270-de fecha 01/06/2017, no especificando fecha en que se realizó la capacitación, por la suma de 4,500 soles.

Y el comprobante de pago 0283 de fecha 13/6/2017 (capacitación de fecha 16 de junio), por la suma de 4,500 soles, existiendo orden de servicio 1.251 de fecha 16/6/2017 y el comprobante de pago 0317 de fecha 16/6/2017, por las supuestas capacitaciones en diseño, construcción y acondicionamiento de estanques para alevinos del proyecto de Paiche de fechas del 19 al 20 de junio de 2017 por la suma de 3,224.60 soles.

ALMUERZOS EN LA CAPACITACIÓN

El procurador también explica en la denuncia que la coordinadora remitió notas 031-del 12 de junio, y 031 del 13 de junio requiriendo los servicios de 300 almuerzos para la ejercitación de las capacitaciones, cuando realmente solo asistieron 141 personas (aunque las fotos solo demuestran 40 asistentes). Proveedora Figueredo Escudero Magaly, quien presentó recibo por 4,500 soles por atención del 16 y 17 de junio (sabiendo que la capacitación solo fue el 16 de junio). Así como orden de servicio 0313 por preparación de 300 raciones de almuerzo para la capacitación durante los días 19 y 20 de junio por 4,500 soles, cuando esas capacitaciones no se llevaron a cabo.

Otro detalle que apunta el procurador es en cuanto que el aforo del colegio de contadores, solo tiene una capacidad para 80 personas por lo que resulta imposible que pudieran entrar 300 personas para ser capacitadas y almorzar en ese lugar. Respecto la denuncia la responsabilidad recaería contra la coordinadora porque sabiendo que no se dio el servicio le dio conformidad, así como el director de la producción Kerry García, quien firmó la lista de asistentes sin haber estado presente en la inauguración del evento, y contra su administrador Ríder Flores Del Águila, por haber avalado pagos por servicios que nunca se dieron.

La lista incluye a 141 personas cuando las fotos demuestran que solo acudieron 40 y de esos 40 la existencia de representantes de instituciones públicas y personal de Direpro, quien habría firmado para sustentar la lista de almuerzos. A uno de los expositores David Saldarriaga, que llegó de Tumbes, le cancelaron el 16 de junio, sin embargo, lo colocan como si habría expuesto los días 19 y 20 de junio, cuando no hubo ningún certamen.

Ante la delicada denuncia, el director de Direpro prometió ayer ante los paichecultores llegados de Nauta, que este domingo expondrá sobre lo ocurrido en esa ciudad y que todo se venía ejecutando de manera correcta. Los documentos alcanzados y la denuncia del procurador, dice todo lo contrario.