Por exceso de carcelería, cumplió 18 meses en prisión.

Luis Ángel Cerroy Huanaquiri, quien en marzo del año 2016 llevó a una menor de edad (17) a Lima para que pueda sostener relaciones sexuales con el ex rector de la Unap Antonio Pasquel Ruiz, salió en libertad bajo reglas de conducta por exceso de carcelería.

Así se pudo conocer el día de ayer en la sala de audiencias del penal de varones, donde nuevamente se frustró el desarrollo del juicio oral por falta de un juez designado al despacho que antes ocupaba el Juez José Chumbe, quien hace poco ha renunciado a la Corte Superior de Justicia de Loreto.

Si bien es cierto ingresó el Juez Pedro Murillo, en reemplazo del Dr. Víctor Romero Uriol, aún falta que designen de manera oficial al magistrado que reemplazará al Abog. José Chumbe. Ayer lo reemplazó el juez Carlos Huari Mendoza.

“No se puede instalar la audiencia porque nuevamente se frustraría, ya que no contamos con el juez designado por el presidente de la CSJL. Si él habría designado al nuevo juez hace tiempo, este juicio hubiera avanzado, pero ahora en menos de un mes se está frustrando tres audiencias, por lo que pido las disculpas del caso”, mencionó el juez Guillermo Bendezú.

La próxima audiencia ha sido reprogramada para el miércoles 20 de setiembre a las 4 y 15 de la tarde, audiencia del juicio oral que se desarrollará en el tercer piso de la CSJL, puesto que el presunto proxeneta Ángel Cerroy, ya está en libertad por exceso de carcelería. “Él ha salido con comparecencia restringida porque ya ha estado 18 meses en la cárcel”, dijo el fiscal Jorge Sánchez, de la fiscalía que lucha contra la trata de personas.

Es de suponer que hasta esa fecha el presidente de la CSJL ya habrá designado al nuevo juez que ocupe el cargo que antes tuvo el Abog. José Chumbe, quien conformaba el Colegiado que juzgará al ex rector de la UNAP Antonio Pasquel.

La Abog. Alicia García, defensa del ex rector de la UNAP, no estuvo presente en la audiencia, pero asistió otro de los abogados de su staff de abogados, Jaime Páucar, quien retorno a la ciudad en su vehículo último modelo, con el ex rector.