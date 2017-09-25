PUBLICACIÓN Y EDICTO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161-163-165 – IQUITOS, LOS SEÑORES GERMAN MARIN CABUDIVO Y JUANA SADITA ARIRAMA TAPAYURI DE MARIN, AMPARADOS EN EL ARTICULO 21 DE LA LEY NUMERO 27157, LEY Nº 27333 Y D.S. 008-2000-MTC, SOLICITAN SE LES DECLARE PROPIETARIOS DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CALLE SAN LUIS MANZANA G LOTE 04 (ACTUALMENTE SIGNADO BAJO EL NUMERO 320), DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS MERCEDES, DEL DISTRITO DE BELÉN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, INSCRITO A FAVOR DE: FRANK, VIVIANA, JOSE, ELSA MARIA RUIZ, EN EL CÓDIGO DE PREDIO Nº 00006538, DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO; CONVOCÁNDOSE A TODO AQUEL QUE TENGA DERECHO SOBRE DICHO INMUEBLE PARA HACERLOS VALER CON ARREGLO A LEY. EDICTO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA A LOS TITULARES REGISTRALES: FRANK, VIVIANA, JOSE, ELSA MARIA RUIZ, PARA QUE SE PRESENTEN ANTE LA NOTARIA PUBLICA FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161-163-165 – IQUITOS, CON EL FIN DE ENTERARSE DEL PRESENTE TRÁMITE DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO SOLICITADO POR GERMAN MARIN CABUDIVO Y JUANA SADITA ARIRAMA TAPAYURI DE MARIN, SOBRE EL BIEN INMUEBLE ANTES DESCRITO, BAJO APERCIBIMIENTO DE DARSE POR NOTIFICADOS Y DAR SUS ACEPTACIÓN A DICHO TRÁMITE; LO QUE SE NOTIFICA CONFORME A LEY.
IQUITOS, 20 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2017.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
Abogado-Notario Iquitos
V-3(25,29 y 05)B/1014
S/.120.00
PRESCRIPCION ADQUISITIVA
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