Alcalde del Distrito de Trompeteros, Miguel Vásquez Gonzales, lo anunció en conferencia de prensa.

Luego de anularse anterior contrato con empresa Consorcio Agua Potable Villa Trompeteros SAC. al hallarse irregularidades.

Ministerio de Economía mediante Decreto Supremo Nº 078-2017 publica sobre firma de adenda para financiar nuevamente el 100% del proyecto.

Valor de la obra es de S/. 19’763,632.31 soles incluyendo supervisión, y dieron un adelanto de 6 millones que contratista tendrá que devolver.

En horas de la mañana de ayer en un céntrico hotel de Iquitos, las autoridades de la Municipalidad Distrital de Trompeteros, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar la preparación de la nueva convocatoria para la licitación de la obra Agua y Desagüe de Villa Trompeteros y de las comunidades de Nuevo Triunfo, Nuevo Libertad y San Juan Campesino, en beneficio de alrededor de 7 mil personas.

El alcalde distrital de Trompeteros, Miguel Vásquez Gonzales, estuvo acompañado de los regidores, funcionarios y un representante de la sociedad civil, que en una amplia reunión con los periodistas de Iquitos aclararon aspectos relacionados a la nulidad del contrato a la empresa Consorcio Agua Potable Villa Trompeteros SAC. y sobre la investigación que se sigue al anterior comité de licitación por las irregularidades detectadas.

La nulidad del contrato se debió al hallazgo que hizo el área de Logística de la municipalidad en los sobres presentados por la contratista en la etapa de licitación, básicamente por el tema de datos inexactos en la documentación del contratista, así como de una presunta colusión con la empresa supervisora que avaló metrados que no habían sido ejecutados y por el cual se pretendió cobrar como avance de obra.

Tras el escándalo, esta obra grandiosa para la zona parecía perdida. “Después que la empresa pidió una medida cautelar, nosotros inmediatamente nos fuimos a Lima, hicimos todos el informe necesario para no perder el financiamiento del proyecto que es muy importante para la población porque tenemos ríos contaminados con metales pesados y el proyecto va mejorar la calidad de vida de nuestra población”, recordó el exalcalde Miguel Vásquez.

“Queremos que lo más pronto posible este proyecto se esté volviendo a licitar para tener al ganador, y que se inicien los trabajos. Esto es un logro que nos ha costado explicar mucho y demostrar con documentos en el mismo Ministerio de Vivienda que nosotros hemos actuado de buena fe”, señaló la autoridad edil quien contó con el soporte técnico de sus funcionarios.

“Hemos hecho ver todos los pasos que hemos seguido para este contrato que no es fácil, y el Ministerio de Vivienda y los asesores nos dieron la razón, por eso hemos garantizado el financiamiento de este proyecto. Vamos a estar muy cuidadosos en esto que es una obra de interés nacional y más que todo es interés de nuestra población”.

Informó el alcalde Vásquez Gonzales, que el Ministerio de Economía mediante Decreto Supremo Nº 078-2017 publica sobre transferencia para financiar nuevamente el 100% del proyecto, luego de la firma de la adenda. “Estimamos que en unos 5 días estamos convocando a la licitación”.

Agregó: “Vamos a estar muy vigilantes de que este nuevo proceso se convoque con todas las bases necesarias, lo que mandan los reglamentos y lo que manda la ley”. Señaló, que los nuevos miembros del comité de licitación corresponden a trabajadores con vínculos directos a la municipalidad.

De su parte, el gerente de Administración y Finanzas Abog. Huber Rodríguez Altamirano, en respuesta a inquietudes de la prensa local, recordó que a la empresa Consorcio Villa Trompeteros SAC le dieron el adelanto directo estipulado por ley que es el 10% del monto contratado (2’076,000). Lo otro fue adelanto por materiales que fue el 20% (3’950,000) del monto contratado, también estipulado por ley. Fue un total de 6 millones de soles. Trascendió que esto sería recuperado por el Estado en el marco del proceso judicial.

Se señaló que no había avance de la obra, ni la compra de materiales a la vista. Incluso presentaron valorizaciones para cobros de avances, avalados por la supervisión, los cuales no eran ciertos. El monto total de la obra incluyendo supervisión es de S/. 19’763,632.31. Se precisó que el avance de obra apenas significó el 0.03%, casi nada.

“El trámite judicial queremos relevarlo a un segundo plano. Esto lo ven los entes encargados que son nuestras oficinas de la Procuraduría y el asesor legal. Confiamos en la labor imparcial del señor Juez Sergio del Águila, del Segundo Juzgado Civil de Maynas, creemos en nuestro Poder Judicial y que la oposición que nuestra entidad presentó a la medida cautelar ofrecida por el consorcio sea revertida y así nosotros continuar con la licitación de la obra, para hacer realidad este anhelo del pueblo que mejorará nuestra calidad de vida”, acotó el alcalde de Trompeteros, Miguel Vásquez Gonzales. (Diana LM.)