Luego de dos días de trabajo entre Estado y organizaciones indígenas.

“Estamos hablando de presupuestos que se van a cumplir dentro del marco de los acuerdos”, dijo la Premier.

Comprometen distinguir las medidas de corto, mediano y largo plazo, priorizando agua, educación y salud.

Tal como estaba programado el día lunes 19 de febrero se inició en la ciudad de Nauta la reunión de trabajo entre los representantes de las 18 organizaciones indígenas de las Cinco Cuencas (Marañón, Chambira, Pastaza, Corrientes y Tigre) y representantes del Estado, que culminó ayer martes con la firma del Acta de Nauta, ratificado por la Primera Ministra Sra. Mercedes Aráoz, quien llegó ayer con el ministro del MIDIS Jorge Meléndez Celis.

Las conversaciones previas a la llegada de la Premier tuvo momentos muy tensos durante el diálogo donde los líderes de las organizaciones indígenas exigieron se incluya en el Acta de Nauta no solo la ratificación de los acuerdos, sino los plazos para el cumplimiento, cronograma y la asignación de presupuesto adicional con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que finalmente se incluyó en el acta.

Una vez con el entendimiento entre las partes se esperó la llegada de la Premier Mercedes Aráoz, para la firma del importante documento en el auditorio Ucamara de Nauta, ubicado frente a la Plaza del Centenario. El evento concitó la atención del pueblo nautino por la visita de las altas autoridades nacionales.

Una vez en el lugar la Premier fue recibida con aplausos por los indígenas participantes y le agradecieron su presencia, el mismo que dijeron, esperan marque el retorno de la confianza mutua y permita un trabajo en conjunto con resultados favorables para los pueblos, que tienen como prioridad el tema de agua segura. Todos firmaron el acta.

Mercedes Aráoz, respecto a los compromisos asumidos y la forma de garantía para cumplirlos, señaló: “Estamos hablando de presupuestos que se van a cumplir dentro del marco de los acuerdos y que están programados para tres años, estamos hablando hasta el 2021, para poder ejecutar los proyectos”, dijo la Premier.

Así con la presencia y firma de la Premier Aráoz, quien estuvo en representación del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se ratificó el compromiso de Saramurillo con el Acta de Nauta que contiene una exigencia de aterrizar en hechos concretos los compromisos asumidos en otras actas y que no fueron cubiertas todas, entre otros aspectos, por razones presupuestales y la carencia de plazos a ejecutarse.

El Ejecutivo se comprometió presentar a las federaciones en el plazo de 15 días la Matriz de Compromisos que tendrá un cronograma año por año, señalando responsables, metas y presupuestos concretos para que los mismos se cumplan. Además distinguiendo las medidas de corto, mediano y largo plazo. Priorizarán agua, educación y salud.

Esto se realizará en el marco de un trabajo conjunto donde incluyen a las autoridades de los diversos niveles de gobierno tanto nacional, regional y municipales. También quedando establecido que la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, convocará a las reuniones al Ministerio de Economía y Finanzas.

El primer día de trabajo se desarrolló con el Viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM Carlos Loret de Mola de Lavalle y los funcionarios Américo Javier Aroca Medina y Lucía Ávila Fernández. También estuvieron los directores regionales y el gerente general del GORE Loreto, alcaldes que están en la jurisdicción de las Cinco Cuencas, los presidentes de las organizaciones indígenas y se apersonó el congresista por Loreto, Juan Carlos Del Águila Cárdenas.

Vale remarcar otros aspectos del Acta de Nauta referido a la conformación del grupo de trabajo para el seguimiento de los acuerdos de Saramurillo. La primera reunión será el próximo mes de abril.

Los principales temas que atenderán será: avance del estudio por una empresa independiente del Oleoducto Nor Peruano, el plan de la remediación ambiental de los Lotes 192 y 8. Así como el compromiso de elaboración de un presupuesto detallado para la realización del Plan de Desarrollo Integral hasta julio del 2021, con especial énfasis en el tema de agua segura, salud y educación intercultural, identificando la inversión que sea necesaria y los presupuestos adicionales que se requieran para atender la problemática.

En el tema de salud se debe implementar el Plan Integral de Salud, con la participación de las federaciones, recogiendo los planteamientos que se alcancen al Ministerio de Salud entre marzo y junio de 2018. La Matriz de Compromisos se actualizará periódicamente entre las partes. Y se comprometió un informe trimestral de los avances que remitirá el Ejecutivo a los presidentes de las federaciones indígenas.

(Diana López M.)