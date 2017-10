Los feriados y domingos.

Los vecinos de la calle “Las Mercedes” ubicada a la altura de la cuadra 20 de la calle Putumayo en el asentamiento humano “Fernando Lores” denunciaron que varias parejas utilizarían el local de la posta médica de este sector como “Hoteles al paso”.

Según los moradores hombres y mujeres que no pasarían ni los 18 años darían rienda suelta a sus más bajas pasiones en el interior de este local.

A decir de los vecinos, estos jóvenes ingresarían a cualquier hora del día los domingos y feriados, pero lo que no se explican es como pueden ingresar a las instalaciones de la posta si no tienen la llave del local.

“Para poder hacer la denuncia del caso, tuvimos que tener evidencias, es por ello que tuvimos que esperar pacientemente para poder grabar un video o tomar una foto. Fue así que logramos captar a una pareja de jovencitos tratando de ingresar a la posta médica, tratando de empujar la puerta para que ingresen al lugar. No sabemos quién o quiénes son los responsables de cuidar el local cuando no hay atención, pero lo que si nos preocupa es que a este local le estén convirtiendo en un lugar en donde hacen sus cositas estos jóvenes, ojala que las autoridades tomen cartas en el asunto e investiguen que es realmente lo que está sucediendo en este lugar”, sostuvo una vecina que no quiso identificarse por temor a represalias.

Los moradores de este sector exigieron que el director de la DIRESA aclare esta situación y de con él o los responsables de este hecho si es que fuera verdad de que estas personas estarían utilizando esta posta como un “nidito de amor” para dar rienda a sus bajos instintos. (C. Ampuero)