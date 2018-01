Empresa brindará servicio eléctrico de manera indefinida, ya no por 20 años como se dijo antes.

¿Por qué nunca se consultó al pueblo de Loreto tremendo traspase del servicio energético?

¿Acaso no se está vulnerando nuestra Soberanía Nacional?

Un tema que debería ser mejor analizado por los actores políticos, empresarios, colegios profesionales y pueblo de Loreto, a fin de llegar a comprender (aunque a destiempo) ¿por qué el gobierno de Ollanta Humala, entregó en “bandeja de oro” el servicio eléctrico a la empresa brasilera GENRENT? Y más aún, entender a los funcionarios de Electro Oriente, quienes actuaron con complicidad en la época en que se cocinaba la gran CONCESIÓN. Solo unos cuantos levantaron la voz. Unos cuantos.

Hoy, nuevamente Electro Oriente vuelve actuar en complicidad con el Estado al haber aceptado “auxiliar” a la empresa Genrent cuando le falte energía, evitando que nuevamente Iquitos se quede sin fluido por varias horas al día. Algo absolutamente ilegal, ya que la Genrent tiene un contrato firmado de por medio donde se compromete a dar un buen servicio, sin ayuda de nadie. Por lo que además el gobierno lo premia con el reintegro tributario ¿Qué le ha pasado a Mario Ríos (presidente del directorio de Electro Oriente) o a sus asesores como Billy Arévalo, que los convencieron tan rápido?

“Se consiguió la autorización para que Electro Oriente proceda con el suministro de energía eléctrica, ante una falla en la generación a cargo de la empresa GENRENT; así lo dio a conocer el Lic. Mario Ríos, presidente del directorio de Electro Oriente, al concluir la reunión en Lima con Osinerming, Genrent y el ministerio de energía y minas”, dijeron las noticias publicadas.

O sea, es como si un mozuelo llegara a visitar a un familiar y al final termina arrebatándole a su mujer. El esposo dolido mira como se la llevan, encima con los beneficios económicos que habían conseguido durante su matrimonio. Al poco tiempo, el joven empieza a fallarle a la mujer y llama al ex marido para que lo socorra. Y éste con una inmensa falta de dignidad, se echa al piso y acepta al joven ayudarlo para cuando algo le falle en la administración de su hogar.

¿Dónde se ha visto tamaño insulto para el pueblo de Iquitos? Únicamente con la entrega de la empresa del Agua Potable SEDALORETO, que ahora alberga a funcionarios de OTASS como si Loreto no produjera profesionales de calidad para ocupar los puestos más importantes en empresas estratégicas como el agua y la luz. GENRENT una empresa de raíces brasileñas, (que incluso han querido confundir con raíces de Israel) ha sido beneficiada con la entrega de una empresa estratégica, que tiene que ver con la soberanía nacional y con los intereses del pueblo de Loreto. Nadie ha dicho nada.

Mario Ríos, es el llamado a hacer la denuncia ante el ministerio público, no ante Osinerming o Energía y Minas, sino ante la fiscalía por el hecho que la empresa no está cumpliendo con el servicio pactado mediante contrato millonario. Aunque luego de leer sus declaraciones, es harto imposible que ello ocurra. Además, que ha visto como el presidente PPK echaba loas a los empresarios de Genrent el día de la inauguración de la planta.

FALSO QUE EL CONTRATO HAYA SIDO DESDE EL INICIO PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA IQUITOS.

Políticos y funcionarios de la empresa, antes de dar declaraciones a la prensa confundiéndolo todo, primero deberían empaparse bien de las resoluciones supremas y las condiciones en que se firmaron los contratos para que la empresa brasilera ingrese a Iquitos a apoderarse definitivamente del servicio de energía para la isla.

“Con fecha 18 de setiembre del 2013, la empresa GENRENT del Perú SAC y el Ministerio de Energía y Minas, en representación del Estado Peruano, suscribieron el Contrato de Concesión de RESERVA FRÍA de generación del proyecto denominado “Suministro de energía para Iquitos”, con el fin de promover la seguridad de suministro del servicio público de Electricidad, comprometiéndose Genrent a promover en condición de RESERVA FRÍA, la Potencia Efectiva Contratada y la energía asociada para lo cual deberá diseñar, financiar, construir, operar y mantener la Planta Iquitos”.

Para lo cual celebró en calidad de inversionista un contrato con el MEM y Proinversión por un monto de 20 millones 906 mil 552 dólares americanos. Le dieron un año y tres meses de plazo para que concrete los trabajos, contados a partir del 18 de noviembre del año 2014. Es decir, en febrero del 2016 tuvieron que estar listos los trabajos, pero no fue así ¿le cobraron penalidades? No hay que olvidar que el presidente PPK recién inauguró la nueva planta el pasado mes de noviembre 2017.

PERFIL DE LA EMPRESA.

Justamente han plasmado que obtuvieron un CONTRATO de concesión a 20 años para diseñar, operar, etc. el proyecto de suministro de energía para Iquitos. “La planta suministrará energía a Iquitos hasta que entre en funcionamiento la LÍNEA DE TRANSMISIÓN MOYOBAMBA IQUITOS, y luego será convertida en una planta de reserva fría también operada por Genrent”, dicen ahora. O sea, adiós definitivo para la interconexión Moyobamba Iquitos, con lo que también se ha frustrado el uso de la fibra óptica. Adiós desarrollo energético sostenido para Loreto.

AHORA RESULTA QUE EL CONTRATO A FAVOR DE LA GENRENT ES INDEFINIDO.

La autorización fue publicada en el diario oficial “El Peruano” a través de la resolución ministerial firmada por el ahora ex ministro de energía y minas Gonzalo Tamayo Flores, el pasado 13 de diciembre del año 2016. Y los asesores y directivos de Electro Oriente siguen hablando de concesión por 20 años.

Todo a favor de la Genrent brasilera. Justamente en la mencionada resolución 520-2016, del 13 de diciembre de 2016, el ministerio hace notar lo siguiente: “El 18 setiembre de 2013 el MEM y Genrent, suscriben el Contrato de Concesión de RESERVA FRÍA de generación del proyecto: suministro de energía para Iquitos…”. También les aprobaron el estudio de impacto ambiental.

Recién con Resolución Ministerial (ni siquiera con resolución suprema como tuvo que ser) 486-2016 del 24 de noviembre 2016, aprobaron el texto de la Minuta que contenía la segunda modificación del contrato de concesión de Reserva Fría de generación del proyecto suministro de energía para Iquitos, en el que se estableció la puesta en operación comercial para el 05 de junio de 2017. PPK la vino a inaugurar en noviembre del año pasado. Estaban retrasados.

¿Y por qué no la sancionaron como decía la misma resolución? “El incumplimiento de la ejecución de dichas obras de acuerdo al cronograma de ejecución, conllevará a la CANCELACIÓN de la presente autorización”. No les cancelaron nada y ahora la vuelven a premiar, con el “rescate” de Electro Oriente, cuando no puedan brindar el servicio ¿Quién beneficia y protege tanto a Genrent?

Dicha Resolución Ministerial 520-2016, RESOLVIÓ: “Otorgar autorización POR TIEMPO INDEFINIDO a favor de Genrent del Perú SAC, para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la futura central térmica Iquitos nueva con una POTENCIA instalada de 78.93 MW. ¿Por qué no cumplen con esa potencia plasmada en el contrato a fin que haya sobredosis de energía en Iquitos?

LO MÁS GRAVE, SE QUEDARÁN ETERNAMENTE EN IQUITOS.

Con resolución ministerial del MEM 540-2016 del 23 de diciembre 2016 (dos días antes de Navidad), otorgaron a favor de la Genrent del Perú, la CONCESIÓN DEFINITIVA para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en la Línea de Transmisión en 60 Kv ubicada en el departamento de Loreto. Firmó el ahora ex ministro de energía Gonzalo Tamayo.

Autorizaron a la directora de electricidad para que suscriba el CONTRATO DE CONCESIÓN en representación del Estado ¿Y Loreto nada, sin conocer a fondo el tema? ¿Tan fácil es llegar a la Amazonía y apoderarse de las pocas empresas estratégicas con que cuenta y que tienen que ver con nuestra soberanía nacional e intereses regionales? No hay duda que luego seguirá la privatización de la empresa de agua potable, aunque ya han dado el primer “gran salto” entregándola a OTASS.

MÁS BENEFICIOS PARA LA BRASILEÑA GENRENT

Lo que leerán a continuación ya es el colmo de los colmos, por lo que alguien podría animarse a interponer una denuncia penal contra los que resulten responsables de tamaño aprovechamiento.

El pasado tres de mayo de 2017, el ministerio de economía y finanzas dio a conocer la ADENDA de modificación del Contrato de Inversión celebrado con la Genrent del Perú SAC. Lleva las firmas del viceministro de energía y minas Arturo Leonardo Vásquez Cordano, así como del jefe de Proinversión Álvaro Enrique Quijandría Fernández y el apoderado del inversionista Gilberto Joaquín Ramos Fernández.

En dicha adenda se plasma la Cláusula Segunda del Contrato, donde el inversionista se comprometió a ejecutar inversiones por un monto de 20 millones 906 mil 552 dólares, en un plazo total de 1 año y 3 meses. Con fecha 17 de marzo de 2016 el inversionista (Genrent) presentó ante PROINVERSIÓN una solicitud de suscripción de una ADENDA de Modificación del Contrato. Proinversión le envió una copia al MEM para su opinión. Con fechas 24 de febrero y 09 de marzo de 2017, mediante informe técnico 44-2017 e informe Legal 036/2017, la dirección de servicios al Inversionista consideró procedente aprobar la suscripción de la Adenda de Modificación del Contrato a celebrarse con la Genrent.

¿Y cuál era el sustento de la ADENDA? Pedir que le den un beneficio realmente impensable que le otorguen a cualquier empresa peruana que quiera hacer Patria a través de buenas obras en su propia tierra.

“La presente Adenda tiene por objeto REDUCIR el MONTO del compromiso de inversión y ampliar el plazo de ejecución del mismo en el Contrato. El Estado y el inversionista acuerdan modificar el primer párrafo de la Cláusula Segunda del contrato, la misma que tendrá como tenor:

CLÁUSULA SEGUNDA. En concordancia con lo dispuesto por la Ley 28754 y normas reglamentarias, el inversionista se compromete a ejecutar inversiones por un monto de 19 millones 258 mil 446 dólares, en un plazo total de 02 años, 06 meses y 17 días, contados a partir del 18 de noviembre de 2014 ¿Qué les parece?

No hay que olvidar que lo acordado en el Contrato para que la empresa sea favorecida con la obra, fue de 20 millones 906 mil 552 dólares, siendo que en la ADENDA les reducen el monto a 19 millones 258 mil 446 dólares. O sea, les rebajan 01 millón 648 mil 106 dólares, que hacen un total de 05 millones 323 mil 382.38 soles menos, de acuerdo a cotización hecha el 26 de diciembre de 2017.

Entonces el presente Contrato se torna LESIVO a los intereses económicos de Loreto, así como contra nuestra soberanía nacional. ¿Cómo es posible que se haya entregado la empresa neurálgica de Loreto a un precio regalado de 19 millones 258 mil dólares y que ésta a su vez, se haya adueñado definitivamente del servicio del fluido en Iquitos?

El mencionado contrato de inversión celebrado con Genrent del Perú SAC, fue suscrito por el MEM representado por Saúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo, viceministro de energía, así como por el director ejecutivo de Proinversión Carlos Alberto Herrera Perret y el representante de la Genrent Gilberto Joaquín Ramos Fernández, el pasado 21 de octubre del 2015.

Podría haber delito. El mismo presidente del directorio de Electro Oriente, ha dicho que el contrato se “firmó entre gallos y medianoche”, o quizá una noche totalmente oscura por ausencia de fluido eléctrico, ya que nadie vio nada. De haberse hecho todo con transparencia, el MEM, el MEF, Proinversión, todos habrían alertado del proyecto energético a ver si otros empresarios se animaban a invertir y competir. Pero no lo hicieron y ahora debe investigarse el porqué.

Firmaron contrato con Genrent, quien prometió de todo y ahora no da el servicio óptimo esperado, ha vulnerado el principio de la Buena Fe. Hubo falta de igualdad, ya que los responsables no dieron oportunidad a otros que quizá también habrían querido invertir en ese proyecto. Luego hablan de 20 millones de dólares de inversión para que al final pidan reducción de más de un millón de dólares y les conceden.

¿Dónde fueron a parar esos 5 millones 323 mil soles de reducción? Encima, los benefician con el Reintegro Tributario y el “salvavidas” de Electro Oriente que los auxiliará cuando falle el servicio de Genrent. Con esa reducción de dinero, queda claro porqué el mal servicio de energía en Iquitos. En resumidas cuentas, se le hace un daño inmenso a la población por lo que la fiscalía penal debería abrir una inmediata investigación.