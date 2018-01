Responsabilidad de constructora es por 10 años, pero empresa no arregla prolongación Sgto. Lores.

Empresario Cabrera Salvatierra, dice que no tuvo nada que ver en la obra, el Contrato lo desmiente.

Desde hace buen tiempo se vienen ocasionando accidentes menores por la prolongación “Sgto Lores” debido a que las grietas registradas en la pista hacen desestabilizar a los conductores de vehículos menores. Sin embargo, a nadie parece importarle el asunto habiéndose vuelto tan peligroso para los que a diario circulan por ese sector.

Según el Contrato de Ejecución de Obra 004-2013 respecto al mejoramiento de las cuadras 14 a la 20 del Jr. Sgto Lores, éste fue firmado entre la Municipalidad Provincial de Maynas, en esa época representado por el gerente Manuel Noriega Tello y el “Consorcio Lores”, conformado por la empresa CONASSA SRL, representada por Alfonso Severiano Quispe Salazar y Majorni Contratistas y Consultores SRL. representado por Reilith Mori Álvarez, quienes designaron como representante legal a Roentgen Rivera Ruiz, designando como domicilio legal Jr. Próspero 547.

La Buena Pro fue entregada por un monto total de 02 millones 949 mil 162.39 soles. Importante resaltar la Cláusula Décimo Tercera: sobre responsabilidad por vicios ocultos, que dice lo siguiente:

“Ni la suscripción del Acta de Recepción de obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de la ENTIDAD a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado”, dice el contrato. Aunque la determinada Ley habla de 07 años de garantía o responsabilidad, en el contrato colocan un plazo máximo de RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA de DIEZ (10) años.

Si el mencionado contrato se firmó en Iquitos a los 10 días del mes de enero 2013, se supone que el consorcio tiene responsabilidad hasta el año 2020 o 2023 para arreglar la calle Sgto. Lores, sin embargo, no hace nada porque incluso algunos parches en la pista que se observan, los habría hecho la municipalidad de Maynas.

CONSTRUCTOR CABRERA SÍ TUVO QUE VER CON CALLE SGTO. LORES.

Si bien es cierto, no aparece en el contrato firmado con la municipalidad, el empresario Jorge Cabrera Salvatierra, sí aparece en el Contrato del Consorcio firmado con CONASSA SRL, pues fue quien movió la parte financiera, como se pasa a demostrar.

Aluden igualmente a la obra de mejoramiento de las cuadras 14 a la 20 del Jr. Sgto. Lores, por el mismo monto de la obra de 2´949 mil 162.39 soles, acordaron constituir el Consorcio Lores, con domicilio en la calle Petroperú 277/Belén. “Siendo el objeto del Consorcio cumplir con la obra señalada en los antecedentes del presente documento; en consecuencia, los consorciados asumen cada uno de ellos derechos y obligaciones que derivan del presente acuerdo en forma proporcional a su participación” dice el contrato del Consorcio.

En la Cláusula Séptima, aparece el conocido empresario Jorge Cabrera. “Los consorciados por CONVENIR a los INTERESES del Consorcio para los efectos del manejo PRESUPUESTAL, control de los gastos y efectos de MANEJO BANCARIO o FINANCIERO y todas aquellas que fueran necesarias en la gestión de la obra desde su INICIO HASTA SU CULMINACIÓN, acuerdan NOMBRAR como APODERADOS al Ing. JORGE ROLANDO CABRERA SALVATIERRA, identificado con DNI 10374491 y a la señora Reilith Mori Álvarez, quienes con firma mancomunada pueden GOZAR de las siguientes facultades:

-Abrir y cerrar cuentas corrientes o de ahorros en cualquier entidad del sistema financiero nacional, girar cheques sobre saldos o en sobregiros autorizados, efectuar imposición y retiros.- Girar, endosar y COBRAR CHEQUES.- Solicitar finanzas y cartas de crédito.- Otorgar Fianza mancomunada y solidaria.- Avalar y Otorgar garantías hipotecarias, prendarias, etc.- Solicitar créditos, préstamos, sobregiros, avances y adelantos en cuenta corriente.- Girar, aceptar, endosar, avalar, descontar y afectar letras, suscribir vales y pagares, endosarlos, avalarlos y descontarlos.- Girar cheques en sobregiro, endosar cheques a favor de terceros.

El contrato de dicho consorcio se firmó en Iquitos a los 31 días del mes de diciembre de 2012 ¿Entonces, a quién quiere sorprender el constructor Jorge Cabrera, cuando dice que él no tuvo nada que ver con la obra ejecutada en la calle Sgto. Lores, si fue justamente él quien vio la parte vulnerable de la misma? Vio el financiamiento, por lo tanto el dinero saliente y entrante para adquirir materiales de construcción de buena calidad y no de la empleada en esa calle, que ha permitido que a los pocos años ahora esa vía sea un verdadero peligro.

“PARIENTES” CONASSA Y CONSTRUKSELVA.

Todos los empresarios dedicados al rubro de la construcción saben que entre ambas empresas existe una “familiaridad”, un “matrimonio” empresarial desde hace varios años, lo que los ha llevado a ejecutar decenas de obras en la región.

Conassa aparece con dirección en Jr. Próspero Nº 549 (entre Ricardo Palma y Brasil) Loreto-Maynas-Iquitos, donde antes era el “Hotel Lima”. En el marco de su información histórica según consulta hecha a SUNAT, también aparece la dirección de Calle Ángel Brusco Nº 731 Loreto-Maynas-Iquitos. Tiene deuda coactiva remitida a centrales de riesgo por deuda al Tesoro Público y EsSalud. También tiene omisiones tributarias remitidas a las centrales de riesgo.

Jorge Cabrera, gerente de Construkselva, como persona natural con negocio, aparece con domicilio fiscal en Calle Ángel Brusco Nro. 731. También cuenta con omisiones tributarias remitidas a centrales de riesgo.

Así son las cosas según documentación oficial recogida de las entidades involucradas en la obra de la calle Sgto. Lores, así como de Sunat. Se espera que la municipalidad de Maynas reaccione y les haga cumplir con la garantía plasmada en el contrato firmado en el año 2013.