Estuvo tres días en la base del Departamento de Emergencia de la PNP

Una vez más los uniformados demostraron su amor por los animales. Una llamada al 105 alertó a los agentes policiales que se encontraban patrullando por varios puntos de la ciudad. Cuando ingresó la llamada, una mujer desesperada dijo que un perro de color negro se encontraba por las inmediaciones de la avenida Guardia Civil con la pata fracturada y que no podía moverse.

Los efectivos policiales fueron en busca del can (raza Doberman), y efectivamente lo encontraron en la vereda de la cevicheria “Punta Sal” ubicada en la avenida Guardia Civil, distrito de Iquitos. Como era lógico el instinto del animal era defenderse, pero al darse cuenta que estaba siendo auxiliado se dejó agarrar y lo subieron a la camioneta para llevarlo a su base.

En el lugar, los agentes le dieron agua y comida, pero la pata derecha del animal estaba muy lastimada y no podía sostenerse en pie, nadie supo que es lo que realmente le pasó. Luego lo llevaron a una veterinaria, donde le diagnosticaron inflamación y fractura leve. Sin embargo, no era como parecía.

Los agentes notaron que el dolor era muy fuerte, por lo que optaron llevárselo a una ONG, en el lugar solo le dieron un desinflamatorio, le cobraron la consulta y les dijeron que no lo podían tener con ellos porque no había espacio en su albergue de canes. “Prácticamente nos botaron del lugar y tuvimos que recurrir a otras instancias, donde felizmente nos atendieron”, precisó un agente policial.

A pesar de todo lo que habían pasado los efectivos policiales, no perdieron la esperanza y finalmente lograron dar con otras personas quienes hicieron posible que el perro sea atendido. El caso fue colgado en las redes sociales y la ayuda no se hizo esperar. Por un momento los agentes bautizaron al can con el nombre de “Patas” y es ahí que se contactaron con el Dr. Rolly Cieza Estela de “Animal Cares” quien acogió al can y le dio la atención del caso. El animal necesitaba urgente de una cirugía y algún hogar temporal para quedarse. Finalmente se cumplió con el objetivo y “Patas” quedó en buenas manos.

(C. Ampuero)

