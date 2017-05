A través de programa de ayuda social hacen entrega de apoyo a necesitados

Los efectivos de la comisaría de Moronacocha, junto al jefe de la región policial Loreto, Cnel. Juan Silva Bocanegra, y Kimberly Holmes, representante de la comunidad cristiana “Off The Trail Missions”, llevaron ayuda a cuatro pobladores en extrema pobreza del asentamiento humano “El Porvenir” – Pampachica, esto como parte del programa de ayuda social emprendida por la policía nacional para apoyar a personas que son de bajos recursos económicos y que sufren de alguna enfermedad.

Fueron los miembros del área de Participación Ciudadana de la citada dependencia policial junto al comisario, Cmdte. Rolando Vílchez López, quienes tras conocer el penoso caso de estas personas, realizaron las gestiones respectivas ante el jefe de la región policial Loreto, Cnel. Bocanegra para llevarles la ayuda necesaria a sus mismos domicilios.

Logrando llevar víveres, medicina y alimentos a Moisés Vásquez Guayabán (78), quien padece de cáncer de próstata y esta postrado en cama desde hace tres años, así como a María Nieves Muñoz Estrada, una mujer que no puede mover ambas piernas debido a una caída que sufrió años atrás, una menor de tres años con problemas en la vista también fue beneficiada e incluso los efectivos se comprometieron a comprarle los lentes a medida que necesita con urgencia; asimismo, se visitó a Néstor Panduro Marichín, un hombre de 70 años que esta postrado en cama desde hace siete años debido a padecer una extraña enfermedad que le impide valerse por sí mismo y que hasta el momento no pudo ser diagnosticada por los médicos.

En tanto, el Cnel. Juan Silva Bocanegra detalló que no se les quitará el apoyo a estas personas y que constantemente las estarán visitando; de igual forma, hace un llamado a la población que necesite de ayuda o conozca de casos de personas en situación de extrema pobreza que lo necesiten, acercarse al área de participación ciudadana de cualquier comisaría en nuestra ciudad a solicitar el apoyo necesario, ya que, serán atendidos de la mejor manera. (C. Ampuero)