Valorizado en más de mil soles

Personal policial del Departamento de Policía Fiscal, mientras realizaba patrullaje motorizado por diversos puntos de la ciudad, con la finalidad de prevenir cualquier tipo de ilícito penal por inmediaciones de la cuadra 18 de Av. La Marina, inmediaciones del local de Revisión Técnica (vía pública) – Punchana, intervinieron a un camión con placa de rodaje C6M-803, color azul, perteneciente a la Empresa de Transportes “Peralta Paredes SAC”, conducido por Moisés Sandri Vega (28), el mismo quien transportaba diversos bultos (costales de polietileno).

Fue así que con la autorización y consentimiento del chofer, la policía procedió a la verificación de la carga, encontrando dos costales de polietileno de color negro con franja de color blanco, conteniendo en su interior ropas de segunda mano (cachina): asimismo, tras solicitar la documentación respectiva no contaban con la misma, por lo que fueron conducidos a la sede policial para las diligencias preliminares.

En presencia del intervenido, la policía procedió a incautar dicha mercadería por no contar con la documentación y/o autorización expedida por la autoridad competente (DIRESA), tal como certificado de fumigación.

En el primer bulto encontraron ropas de segunda mano (CACHINA) con un peso de 57.70kg aproximadamente, mientras que en el segundo bulto encontraron ropas también de segunda mano con un peso de 28.40

Dicha mercadería fue incautada por no contar con la documentación y autorización expedida por la autoridad competente y ante la presunción de la comisión del Delito Contra la Salud Publica, lo incautado asciende a un monto aproximado de mil 100 soles. (C. Ampuero)