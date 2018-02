CERE MAX falsamente indicación señala “Poderosa concentración natural que regenera, restaura y revitaliza las neuronas del centro de control del sistema nervioso”.

Agentes del Departamento de Policía Fiscal, con la finalidad de prevenir cualquier tipo de ilícito penal intervinieron un motocarro de color azul, sin placa de rodaje, llevando como pasajero a la persona de Oscar Rolando Sevillano Huamán (35), el mismo que llevaba consigo ocho cajas de cartón de color beige, con el rotulado “CERE MAX”, conteniendo cajitas hexagonales con el rotulado “ CERE MAX” y en su interior un envase de vidrio de 500 ml. cada uno, haciendo un total de 187 botellas con un líquido que según el rotulado decía bebible elaborado por el Laboratorio “XIOMARA NATURA”.

Asimismo en cada caja encontraron insertos de cartón de 5×2 cm., con impreso CERE MAX y las indicaciones que se trataría de una poderosa concentración natural que regenera, restaura y revitaliza las neuronas del centro de control del sistema nervioso (cerebro) ideal para el cansancio físico, mental, repotenciando su capacidad, su alta concentración, favorece de producción de hematíes, previniendo así la anemia y tumores perniciosos, combatiendo las alteraciones mentales, revitalizando la memoria, controla el exceso de sueño y debilidad de la vista en niños y adultos, por su alto contenido de fosforo y vitaminas E, B1 – B2, es de gran ayuda en el tratamiento de migraña perezosa, jaquecas, lagunas mentales y amnesia.

Fue así que los agentes consultaron vía web a la DIGESA el registro sanitario P2733516N/NAXONT, impreso en los productos mencionados, obteniéndose como resultado que se encuentra autorizado como bebida de Camú Camú, maca, manzana y otros, y NO COMO MEDICAMENTO, por lo que fueron traslados al Departamento de Policía Fiscal por medidas de seguridad tanto del personal PNP interviniente, el intervenido y de los productos; procediendo al conteo e incautación de los productos en mención, por el presunto Delito Contra la Salud Pública, toda vez que en el inserto presenta propiedades terapéuticas, las cuales no corresponden a lo autorizado en su registro sanitario, pues se encuentra autorizada como alimento – bebida por DIGESA, y no como medicamento autorizado por DIREMID. Todo lo incautado asciende a la suma aproximada de 3,740soles.

(C. Ampuero)