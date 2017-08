Tras el despiste de la motocicleta que conducía

Se dirigía al curso de salvataje. Una policía femenina sufrió un accidente de tránsito luego que su moto que conducía se despistara cuando se encontraba por la tercera cuadra de la avenida La Participación. La mujer fue identificada como la SO3PNP Mishell Arista Moena de 25 años de edad.

Este lamentable hecho ocurrió ayer cerca de las 10 de la mañana. Según testigos, la joven policía chocó en una vereda de la zona al tratar de doblar la esquina. Ella perdió el equilibrio de su moto modelo Elite, marca Honda, cayendo al pavimento. Cerca de ella pasó un motocarro que por poco arrolla a la sub oficial. Al momento del accidente la joven llevaba puesto el caso de seguridad que le salvó de lo peor.

Los moradores del lugar al ver a la sub oficial tirada en el suelo y sin poder moverse fueron en su auxilio y la pusieron sobre una vereda. Luego llamaron al 105 dando cuenta a la unidad de emergencia de la PNP del accidente que había sufrido su colega.

Los agentes llegaron de inmediato pero al ver la gravedad del accidente, se comunicaron con personal de una ambulancia para que preste la ayuda del caso.

Arista Moena, al parecer, presentaba una fractura en la pierna derecha y debido al intenso dolor que sentía se desvaneció mientras los paramédicos de la ambulancia de Maynas le daban los primeros auxilios. Minutos después fue llevada al hospital más cercano en donde fue atendida por los médicos de turno.

(C. Ampuero)