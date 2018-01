En el frontis del depósito municipal

Un fuerte golpe en la cara recibió la SO3 PNP Ruth Díaz Julca, de parte de un policía en retiro identificado como Enrique Oswaldo Falcón Tuesta. Este bochornoso hecho se registró ayer en la mañana en el frontis del depósito municipal ubicado en la calle Soledad, distrito de Iquitos.

Según refiere la agraviada, la discusión entre el agente policial en retiro se dio debido a que éste le había reclamado por su DNI que no le habían entregado en el depósito municipal, luego que le intervinieran su vehículo por no tener ningún documento a la mano.

“Estábamos haciendo un operativo en el cruce de las calles Atlántida con Brasil, cuando de pronto mi colega le interviene al señor, quien no portaba licencia, no tenía su tarjeta de propiedad de su vehículo, ni su revisión técnica, lo único que mostró fue su DNI. Entonces cuando mi colega le estaba conduciendo al depósito, se le plantó su moto, por lo que yo lo apoyé. Yo fui quien condujo al señor hasta el depósito, hice la papeleta de internamiento y procedí a retirarme. Cuando estaba por retirarme, empezó a gritarme diciendo que no había su DNI y que no le había entregado nada y que no era yo quien le había intervenido. Estaba muy ofuscado y fuera de sí y no contento con los insultos agarró su canguro que tenía en su cintura y me tiró en la cara. Tras agredirme trató de huir en un motocarro, pero le seguí y logré retenerlo”, contó la policía de tránsito.

El presunto agresor, quien es un policía en retiro, fue llevado a la comisaría de Moronacocha en donde fue denunciado por la agente por el presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. El caso viene siendo investigado en dicha dependencia policial. (C. Ampuero)