Accionar policial previene acciones delictivas.

Con la finalidad de otorgar mayor tranquilidad a los pobladores que se desplazan vía fluvial hacia nuestra ciudad y de retorno a sus comunidades; los agentes del Departamento de Investigación Criminal de esta jurisdicción policial ejecutaron ayer un operativo preventivo desde las 5 de la madrugada.

El accionar policial, se produjo a inmediaciones del puerto fluvial Silfo Alvan Del Castillo conocido como Puerto Masusa, lugar donde lograron intervenir a más de 35 personas quienes arribaron a nuestra ciudad procedentes de la localidad de Islandia – río Yavari, Intuto – río Tigre y Trompeteros – río Corrientes, a bordo de las embarcaciones fluviales José Olaya, Nerva Luz y Ray Robert, respectivamente.

Como parte de las diligencias preliminares, los agentes policiales solicitaron información básica de todas las personas intervenidas determinándose que no presentaban requisitoria y/o antecedentes policiales.

Del mismo modo, verificaron equipajes, cargas y encomiendas de los pasajeros no encontrándose elementos que evidencie la comisión de algún ilícito penal.

CAPTURAN A REQUISITORIADO

Horas más tarde, los agentes de investigación criminal intervinieron cerca de la calle Los Rosales cdra. 5, al sujeto identificado como Alberto Traverso Navarro (28), quien registra antecedentes por robo y hurto, arrebatos perpetrados en varios sectores de la jurisdicción de Iquitos, por lo que al solicitar información básica arrojó positivo para requisitoria por el delito de peligro común – conducción en estado de ebriedad, solicitado por el 2do. Juzgado Unipersonal Penal de Maynas, por lo que de inmediato fue puesto a disposición del Departamento de Requisitoria para las acciones de su competencia.

(C. Ampuero)