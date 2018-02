En terrenos ocupados en la zona de Santo Tomás

Nuevamente personal policial del departamento de unidades especiales, DUES, así como de comisarías y otras sub unidades de la IV Macro Región Policial de Loreto, realizaron un lanzamiento en los terrenos de Rosalbina Cheglio, ubicado en la carretera Santo Tomás, en el distrito de San Juan Bautista.

Dicho lanzamiento se realizó mediante una orden judicial con presencia de las principales autoridades del poder judicial y del ministerio público.

Los posesionarios en ningún momento opusieron resistencia al desalojo, por lo que la policía ingresó al lugar y empezó a destruir todo lo que encontraba a su paso.

Incluso los agentes, juntamente con unos colaboradores, empezaron a quemar las pequeñas casas rústicas que se habían levantado en la zona.

A pesar de este desalojo, las personas que se encontraban posesionados en estos terrenos privados, sostuvieron que no cesarán en su lucha en obtener un lote.

Ellos indican que en este lugar se han registrado varios actos delictivos, por lo que aseguran que dicho predio, solo sirve para guarida de personas de mal vivir, que lo único que hacen es atacar a incautas víctimas en todo momento para sustraer sus pertenencias. (C. Ampuero)