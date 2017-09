Proceso judicial duró ocho años en predio que tenía propietario

Ayer en horas de la mañana la policía desalojó a los invasores que se posesionaron de un terreno ubicado en el asentamiento humano Primavera, a espaldas del centro de Salud San Juan, en el distrito de San Juan Bautista.

Afortunadamente no hubo enfrentamientos, teniendo en cuenta que días previos esas familias no querían salir de esos dos lotes que en total hacen 529 metros cuadrados y son de propiedad de Luis Ugaz Eleno, incluso decían que les pertenecía.

Fueron 8 años de batalla legal en la Corte de Loreto, lo de este martes, fue la segunda vez que la ley tiene que intervenir para desalojar a los invasores. La primera fue el año pasado, 20 de mayo, cuando cuatro familias estaban renuentes a salir sin la intervención de la policía.

“A pesar que fueron desalojados, volvieron a burlarse de la disposición legal y de la policía, volviendo a ingresar a pesar que estaba cercado con calamina y sinchinas. Ahora que fueron sacados de nuevo, espero que estas personas no vuelvan a ingresar y violar la propiedad privada. Tendré que poner material noble.

Yo hice dos denuncias, una penal en el Ministerio Público donde la fiscal está pidiendo cuatro años de pena privativa de la libertad para los invasores y la otra es demanda judicial para que paguen lo dañado y saqueado.

Antes salían a hablar mal de mí diciendo que soy traficante de terrenos, lo cual es falso porque en primer lugar yo soy una persona decente y de bien que he procedido de acuerdo a ley porque tengo el título de propiedad de mi predio, pago mis impuestos a la municipalidad de San Juan Bautista. Todo se ha hecho de acuerdo a ley”, declaró Luis Ugaz. (Gonzalo López)