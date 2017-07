Otros vecinos se enterraron como protesta contra una empresa constructora

Se subieron a una torre de electricidad a pesar del peligro. Integrantes de la comunidad nativa “Independencia”, ubicada a 10 minutos vía fluvial por el río Amazonas protestaron de esta manera en contra de la empresa constructora “Genrent”.Se subieron a una torre de electricidad a pesar del peligro. Integrantes de la comunidad nativa “Independencia”, ubicada a 10 minutos vía fluvial por el río Amazonas protestaron de esta manera en contra de la empresa constructora “Genrent”.Según los denunciantes, esta empresa que viene ejecutando la obra de la planta de energía fría de 60 kv que abastecerá de energía a la planta de Electro Oriente, habría destruido plantaciones de árboles frutales y de productos de pan llevar como yuca y plátanos, así también como viviendas de por lo menos 20 moradores. Un vecino se enterró en esta zona que, según los moradores, fue afectada con los trabajos, “todo están destruyendo, incluido las viviendas. Por eso estamos protestando, a lo menos que nos den trabajo a las comunidades”, sostuvo el manifestante enterrado.Por su parte, el agente municipal, Denis Castañeda, manifestó que hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo con esta empresa e indicó que solo llegaron a destruir sus montes y árboles frutales.“Han destruido todas nuestras casas, por eso es nuestro malestar contra esta empresa porque no tenemos ningún acuerdo con ello, la empresa está haciendo lo que quiere, demasiados atropellos, a ver al señor Yuri que se vayan a destruir su casa ¿cómo se va a sentir? así nos sentimos nosotros. Hace tres meses que se viene registrando todas estas cosas, hace tres meses que ellos vienen ejecutando una obra donde ganaron una concesión de 20 años que dará luz a todo Iquitos, pero están pasando por encima de todos nosotros. Por ejemplo, han colocado una antena cerca de las viviendas y de un colegio, no ha respetado los límites de acuerdo a ley, prácticamente han destruido la comunidad”, sostuvo Castañeda.Asimismo, manifestó que “Genrent” abrió una vía de acceso destruyendo árboles y dejando que el lodo baje de una pendiente y ponga en peligro a una parte de la población. Denis Castañeda se refirió también que serían discriminados por la empresa a través de correos donde les califican de “indios”.“Hasta el momento no tenemos ni qué clase de acuerdo con los representantes de la empresa, no nos dan la cara por eso es la medida de lucha que estamos emprendiendo; es más, mediante correo electrónico nos marginan diciéndonos que somos unos indios, que así nos tienen que tratar, en nuestra propia tierra y en nuestro propio suelo, no es justo”, precisó el agente municipal.Los pobladores indicaron que radicalizarán su protesta de no llegar a un acuerdo con los representantes de “Genrent”. (C. Ampuero)