No sabían por qué sus aves de corral desaparecían casi a diario. Pobladores del caserío San Francisco ubicado a orillas del río Itaya en el distrito de Belén, capturaron a una boa de 6 metros de largo, que en menos de dos semanas se había comido 11 patos.

Ayer en la mañana se había tragado a un pato que estaba atado en un corral. El reptil tras comerse a la ave se quedó echado en el lugar sin poder moverse.

Los vecinos del lugar atraparon al animal, le ataron con un cable la cola y la boca para que no ataque a nadie.

Los vecinos se mostraron sorprendidos porque era la primera vez que veían el reptil en la zona.

“Nuestros animales iban desapareciendo día a día, pensábamos que los ladrones habían llegado a nuestro pueblo para llevarse nuestras aves de corral, así que montamos guardia y nos dimos que era la boa que se estaba comiendo no solo a los patos, sino también gallinas y perros”, sostuvo María Ríos, vecina de la zona.

Los pobladores entregaron a la boa a las autoridades pertinentes para que tomen cartas en el asunto. (C. Ampuero)