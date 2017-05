Comunidad religiosa «Of the trail missing» apoya actividad de proyección social.

«Es un privilegio que me concede el destino estar presente en esta celebración, para saludar a las distinguidas señoras madres de familia que nos honran en esta hermosa reunión», es lo que dijo el general Lázaro Carrión Zúñiga en su calidad de director de la IV Macro Región Policial Loreto, cuando hizo uso de la palabra en la emotiva celebración anticipada por el «Día de la Madre».

Este precioso acto tuvo como escenario las instalaciones del Departamento de Unidades Especial de la Región Policial Loreto, ubicado en la primera cuadra de la calle Morona, cuando ayer en horas de la mañana un promedio de 60 madres de familia de la tercera edad que viven en las jurisdicciones de las comisarías Iquitos, Punchana, Belén, 09 de Octubre y Moronacocha, llegaron hasta el lugar del evento para ser agasajadas por la institución policial y la Comunidad Religiosa «Of the trail missing».

Tras emocionantes y artísticos shows ejecutados por los Grupos «Ámbar» y «Amistad» acompañados por payasitos invitados, quienes con entusiasmo alegraban la mañana a las madres participantes en su celebración, el coronel Juan Silva Bocanegra, actual jefe de la Región Policial Loreto, dijo, que la palabra «Madre» es privilegio que la naturaleza solo concede a los poetas, cuyo verbo florido puede hacer de las frases un ramillete de hermosas flores, para ofrecerlo a ese ser querido en tan tierna ocasión.

«Me siento complacido de ser parte de este homenaje a las madres aquí presentes», sostuvo el oficial PNP

Por su parte, la Sra. Kimberly, presidenta de la comunidad religiosa en referencia, dijo estar emocionada de lograr apoyar a tan preciosas madres de escasos recursos económicos de Iquitos y de estrechar vínculos amistosos con tan encantadoras participantes en el show de hoy y que Dios las bendiga siempre.

El evento festivo culminó con la entrega de artículos de primera necesidad y regalos especiales a todas las madres asistentes, quienes en su oportunidad expresaron su gratitud hacia la institución policial y a la comunidad religiosa por tan loable acto.

(C. Ampuero)