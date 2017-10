Lo que ha ocurrido la semana que pasó en Contamana respecto a sus plazas presupuestadas del sector regional de Salud y que pretendían traerlas a Iquitos, no es una novedad, ha ocurrido desde hace muchos años y en todos los sectores públicos, principalmente en Educación y Salud.

Esto era uno de los errores del sistema que afectaron y todavía afectan a las provincias de nuestra región Loreto por criterios equivocados y mezquinos de autoridades de turno que son insensibles a las necesidades y se hacen los ciegos frente a los derechos de los pobladores.

Es indignante pensar que se querían traer más de 20 plazas de Salud de la jurisdicción de Contamana, que si no se ponen firmes los sectores reclamantes de la provincia de Ucayali lo habría pedido, pero esta vez felizmente no solo ganaron los contamaninos o ucayalinos, también ganó la descentralización y ganó el sentido común.

Tan solo recordar que cuando Iquitos era un pueblo y venían profesionales médicos, administradores, contadores, notarios y de otras carreras profesionales porque no teníamos personas calificadas para ocupar responsabilidades o brindar servicios, entonces nuestra ciudad iba ganando a sus profesionales que se quedaban a formar sus familias o venían con ellas y se asentaban en la urbe que se encaminaba a convertirse en ciudad.

Entonces pretender quitarles sus plazas profesionales a Contamana, solo ese acto nos muestra a Iquitos como la centralista y devoradora Lima que no deja desarrollarse a las ciudades y pueblos del país. Y es ejemplar la forma como los contamaninos defendieron lo que les corresponde. Un ejemplo para que otras provincias también lo protejan y si no tienen sus plazas, en este caso médicas, lo exijan.

Si decimos en todos los idiomas que la Salud y la Educación son los pilares para los cambios estructurales de este nuestro país que en varias circunstancias parece que se nos va de la mano, que nuestras autoridades sean coherentes y sigan dotando a las provincias de Loreto, el recurso material y humano que se necesitan para mejorar nuestra calidad de vida. Sin duda la protesta Contamanina fue aleccionadora. Un freno en seco al abuso de poder.