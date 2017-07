En nuestra ciudad se encuentra el director de teatro y titiritero nacional, Alberto Sánchez, quien con su compañía “Muchik Teatro” ha venido a desarrollar una serie de presentaciones. Justamente el pasado viernes 07 presentó en el auditorio de la Dirección Desconcentrada de Cultura la obra “De Copas y Boleros, del Fidencio sus Amores” el mismo que forma parte de teatro de títeres para adultos.

Muchik Teatro es una agrupación de reconocido prestigio y presencia en el ámbito nacional a internacional, el pasado año estuvo de gira por los Estados Unidos, donde participó en dos importantes eventos internacionales en New Jersey-New York, representando al Perú.

Alberto Sánchez, tiene planificado desarrollar otras puestas en nuestra ciudad, porque piensa alargar su estancia. “La obra trata de Fidencio, que alrededor de la mesita de un bar y a ritmo de boleros, le cuenta sus penas de amor a su compadre, se dan situaciones hilarantes como dramáticas, para concluir cual importante es la amistad”, nos comenta.

Los eventos en que participó Muchik Teatro en USA, son: “VI Festival Internacional de Monólogos” entre mayo y junio; el otro es el “X Festival Internacional de Teatro” octubre (2016) organizados ambos por la Casa de Cultura Navarrete”.

(LR) Cuánto tiempo estará por nuestra ciudad y que otras propuestas trabaja

Esta semana y tenemos propuestas para niños y todo público como “Pirin pin pin y sus Historias” Teatro de Titeres, “Te Mimo un Cuento” teatro – unipersonal, “Es la Vida” Mimo y Pantomima. Así como la obra teatral “Juicio a Sancho” que estrenamos en octubre del 2016 en Estados Unidos que tiene muy buena aceptación y es aclamada en el “X festival internacional de teatro CCN-USA” su estreno nacional será en agosto en la ciudad de Trujillo. Este año en octubre viajamos al XI Festival en New Jersey y New York. (MIPR)