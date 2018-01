Fernando Herman Moberg Tobies

http://riendasciegas.wordpress.com

hmoberg@hotmail.com

@FernandoMobergT

– El tiempo pasa hermano, eso es evidente, empezando por el cuerpo, ahí es más evidente, jajajaja.- El tiempo pasa hermano, eso es evidente, empezando por el cuerpo, ahí es más evidente, jajajaja.- Pero es una cosa de locos, pasa y a veces olvidamos ciertas cosas por las que pasamos.- Es que fácil ya no es necesario recordar.- O es porque necesitamos olvidar mas rápido, desaparece, pero luego vuelven, y a veces con intensidad.- ¿A qué te refieres?- No sé, me siento raro, aparecen ciertas ideas, ciertos recuerdos que dan vueltas en mi cabeza, una y otra vez, y me hacen dudar de todo lo que estoy haciendo.- Por una persona no te vas a estar loqueando, no empieces con tus dramas.- Jajajaja, o seaaaaaa, no hermano, no es eso.- Sí es eso, a ver ¿en qué estás?- Sé lo que estás pensando, pero va más allá de eso. – A ver, ¡cuenta pues!- Lo que pasa por mi cabeza es ¡qué es la vida! ¡si siempre va a ser así, estresante, cansada, con tranquilidad a medias o por temporadas, teniendo que tener que hacer de todo para mantener el control o al menos, ajustar por acá, aceptar por allá, callar esto, medir aquello, impresionar por aquí, huir por allí, desaparecer!- Creo que piensas esas cosas por todo lo que estás pasando en tu rela.- Sí, puede ser, pero una cosa me lleva a la otra, me pregunto ¡qué es el amor! ¡qué es la lealtad! ¡cómo se maneja eso en una sociedad tan tóxica, qué seduce, corrompe! ¡cómo mantener algo sano cuando todo alrededor genera lo contrario, amigos, relaciones, en algún momento pasa algo que te hace dudar de la reciprocidad, de que si siempre habrán decepciones que se tienen que pasar para poder continuar!- Creo que depende de con quiénes te juntas o te relacionas, de quién te enamoras, los ideales no son los mismos en todas las clases sociales, las necesidades y prioridades dirigen muchas veces la conducta de la persona, y tú sabes muy bien eso, de acuerdo a cómo has vivido es como priorizas lo que quieres y aprecias. El problema es cuando te juntas con personas que no van con tu línea, no puedes forzar, por eso mejor ahorrar decepciones y tiempo.- Que fácil lo pones, como si la vida fuera un juego de ajedrez calculado, se puede tener el control con presión, pero igual generas frustración. Yo veo a la vida de forma más salvaje, más natural, somos parte de la naturaleza y por lo tal tenemos aún algo animalesco, mira todo lo que pasa en la sociedad: abortos, matanzas, asesinatos, corrupción, eso son indicadores de que algo no se ajusta a la perfección. Por otro lado, no puedes saber quiénes llegarán a tu vida, relacionarte es parte del aprendizaje, tal vez.- Pero si puedes decidir si se quedan o se van, si resta o daña, se debe desechar.- Pero hay algo más, tal vez el espíritu rebelde me arrastra a conocer escenarios que terminan dándome lecciones muy interesantes.- Pero ¿a qué costo? ¿con crisis? Siempre has sido un loquillo mi hermano, eres un cerebro, y a tal magnitud de talento también hay el otro lado con gran magnitud, recuerda que todos los que cambiaron el mundo fueron neuróticos que impulsaban lo que creían, contra todo, jajajajaja, así que en el fondo estoy tranquilo, por eso te dejo que sigas torturándote con ese tema.- Jajajajajaja qué divertido lo que me dices Paulo, pero no es el amor lo que me loquea, es lo que está detrás, es la lección la que aún no logro descifrar de todo lo que me ha pasado, y estoy en eso, dándole vueltas, pensando.- No tienes que pensar mucho, dedícate a lo tuyo, no pienses.- Mira, he estado en diferentes países del mundo, me he relacionado con distintas personas de todo tipo de clase social, sin poder y con los que toman decisiones, antes yo pensaba que en algún momento se llegaba a una trascendencia real, tener poder que actúa con justicia, pero mientras más he ido conociendo y relacionándome, aparecieron nuevos vacíos, nuevas preguntas, como si viera que al final del túnel nunca hay salida por más que aparezca una luz que maquille lo contrario. He visto cómo actúan con dobles intenciones, he comprobado que no existe la real compasión, casi todo es a medias, usado y ocultado para beneficios propios.- Pero eso es evidente Felipe, la sociedad está direccionada y creada para mantener el poderío de los grandes que harán lo que sea para que sigan con sus vanidades.- Ese es mi punto, ahí quería llegar, mi rela, las cosas por las que he pasado, sentir cómo las palabras no tienen el valor que dicen, y juntándolo con los conocimientos de la historia y de cómo manipulan la sociedad, he llegado a dudar de que si la vida en algún momento será justa para todos los seres humanos que andamos sin entender lo que somos.- Entiendo, buen análisis, pero igual, debemos hacer la diferencia, no por eso vamos a ser como son todos.- ¿Hasta qué punto se puede resistir a los placeres de la sociedad?- Tratando de pensar diferente a ellos.- Pero ahí está el problema, desde el inicio del ser humando existe la deslealtad por buscar el placer o saciar la curiosidad de la individualidad que permite la corrupción, sino mira desde el punto de la iglesia católica la manzana que comió Adán y Eva desobedeciendo a Dios que les daba todo.- Sí, pero insisto que no todos caemos, podemos moldearnos.- Pero de alguna forma somos corruptos en algún grado, con o hacia otros o con nosotros mismos, somos ociosos, mentirosos, escusones, hablamos de las personas buscando sentirnos superiores, dañamos nuestro cuerpo con grasas, alcohol, cigarros, entre tantas cosas que a veces criticamos a otros sin darnos cuenta que al final también somos parte de una autodestrucción, igual hay daños o manías que terminan afectando a otros.- ¡Eres muy extremista!- Yo creo que realista, jajajaja, mira las guerras, todo lo que pasa en el mundo, como se maneja la política, los intereses de unos cuantos y la miseria de tantos, hay indicios infinitos para darnos cuenta que aun el humano es un animal conquistador, solo que más educado y refinado.- Insisto en que hay personas que hacemos la diferencia.- Yo creo que no sé hasta qué punto uno le es fiel a sus principios, aunque estos también van cambiando de acuerdo a las nuevas visiones de la vida.- Entonces ¿en eso terminarás?- Jajajajajaja, esoooo, por el momento sigo apostando por ser consecuente en no hacer daño a nadie mientras busco posicionar mis ideas, pero veo hacia dónde quiero llegar y no veo nada que encaje ahí como pienso ahora, por eso no puedo seguir avanzando, y en eso es lo que me pierdo pensando.- No te compliques mucho, sigue con lo que estás haciendo, cuando uno está bendecido, en el camino se van dando las cosas de acuerdo a lo que uno se merece.- Ojalá, las personas llegan a la vida de uno como un mensaje para seguir avanzando en el aprendizaje personal, si tomas la señal, mejoras, si no comprendes nada, queda un vacío que molesta constantemente.- Nos hemos reunido para conversar sobre el viaje a Rusia para ir al mundial y hemos terminando filosofando sobre la vida y sus locuras.- Jajajaja, si pues hermanito, una buena conversación para empezar la semana, proyectándonos a seguir soportando, jajajaja.- ¡Qué más nos queda!- ¡A seguir buscando la re-evolución amazónica!- ¡A seguir compartiendo conocimientos!