Fernando Herman Moberg Tobies

http://riendasciegas.wordpress.com

hmoberg@hotmail.com

@FernandoMobergT

Nos cansamos de las decepciones y nos volvemos fríos, insensibles, despreocupados y por consecuente rebeldes, cada uno en sus propias excusas y necesidades.

Nuestro país está enfermo mentalmente, atrofiado que no sabe hacia dónde avanzar de tantos cambios que le imponen sin tener en cuenta su realidad masiva y no solo el beneficio de los grupos que gozan de poder, nos han arrancado la identidad y el amor a lo que somos evolutivamente, derramando, pisando nuestra sangre y desconectándonos de todo de lo que nos pertenecía, haciéndonos olvidar nuestras raíces y esencia natural que nos han enseñado a despreciar a todo aquello que no se logra adaptar, copiando a los esquemas de la sociedad que crearon algunos autodenominados dioses humanos, inclusive despreciando a lo que nos identifica como cultura.

Llegaron los españoles, nos conquistaron y dejamos de vivir en contacto y respeto con la naturaleza, a pesar de las imperfecciones éramos gratos con lo que nos rodeaba por lo que nos brindan sin cobrarnos nada, el aire, la tierra, el agua, entre otros que ahora son utilizados insaciablemente por la creación desorientada que termina contaminando lo que le brinda vida, cegados por el posicionamiento materialista.

Las razas se fueron mezclando, la diversidad esparciéndose, los estilos de vestir y pensar fueron variando con el paso del tiempo, pero siempre con la influencia de afuera aunque tarde, los que lograron acceder a buena educación se apoderaron primero de las oportunidades, formando y acoplándose al esquema mundial de tener esclavos más elegantes de saco y corbata con sueldo, ya no encadenados, pero igual atados, las personas dejan todo y pierden mucho para poder sobresalir y pasar a la historia o al menos ser recordados por sus esfuerzos con neurosis escondidas y calladas que tuvieron que soportar.

Cuando se accede a la información por partes, cuando se llega al conocimiento a medias y se actúa imprudentemente sin buscar un poco más, se vive en crisis, en caos, cada uno actuando como le da la gana y eso es evidente todos los días, cuando salimos e interactuamos en nuestra grandiosa sociedad, donde todo tiene precio evidente y al mismo tiempo desapercibido, tan contradictorio, tan cíclico, tan conflictivo, naces y mueres sin traer y llevar nada ¿entonces para qué tanto show?

Existen los que dirigen y los que siguen, los primeros deciden y el resto actúa sin entender, los primeros conocen cierto tipo de información reveladora y el resto defiende lo que les pintan. Siempre habrán dos versiones, la planificada, medida y manipulada por los que dirigen, y la versión que llegará a las justas y a veces cambiada a los que siguen, quienes apasionados vivirán sin buscar más allá de las palabras, ocupados en sobrevivir en el sistema creado para atraparlos y condenarlos a servir a otros por el tiempo de los tiempos, amén.

Si vemos el drama sin tener nada en los pensamientos como preocupaciones o planes, podríamos llegar a otro tipo de ideas y ver cómo nos manipulan; cómo es posible que permitamos que una industria millonaria con fondos de otros países nos trabajen psicológicamente para definir un día de nuestra semana como el día del amigo, e incentivar a que se consuma alcohol, o sea nos quitan nuestro dinero maquilladamente, con la seducción de la diversión y la celebración entre personas que se aprecian, esa industria más allá de quitarnos nuestro dinero, fomenta por ejemplo a que los padres dejen a sus hijos en edades de formación, que necesitan reforzar sus emociones y sentimientos en su proceso de desarrollo a cada momento con la imagen de los padres, pero estos deciden dejar el cuidado a otros para bajar el estrés con juerga, y a futuro habrán problemas en las relaciones familiares y rebeldía en la adolescencia que será más difícil de manejar, esta industria fomenta a que ciertos adolescentes roben, jueves es el día que hay más robo de motos y delincuencia callejera, ya que es el día que tienen que celebrar “el día del amigo”, la economía cada vez está más complicada, recesionada, ajustada, en crisis, no hay ingresos simples y la delincuencia juvenil se complica, esta industria pone a uno propenso a la violencia, ya que muchos no controlan los efectos del alcohol, y los índices de violencia familiar y consumo de alcohol no disminuyen, una industria que nos manipula para consumirlos y nadie los detiene, seguimos siendo un país que consume y no produce trascendentalmente.

Hay múltiples ejemplos en donde es evidente cómo funcionan ciertas estrategias para apagar o adormitar al pueblo, a la masa, a la mayoría, a los que siguen lo establecido por los que dirigen y no se atreven a probar otras opciones.

La televisión fue creada con la función de entretenimiento, pero qué significa esto, según la RAE que todo lo sabe, menciona en su primera definición que entretener es distraer a alguien impidiéndole hacer algo, entonces veamos más allá de lo evidente, alguien está manejando una moto, se mete a un hueco y se le malogra la llanta trasera, revienta la cámara y el aro se achata, esta persona se enoja, mira cómo varias calles están en ese estado, su euforia aumenta al ver cómo el cumple con sus impuestos y la autoridad tiene descuidada la ciudad al nivel que termina perjudicando al ciudadano común y corriente, este empuja su moto a casa, se queja, lo escuchan algunos y otros lo ignoran, se le ocurre hacer una protesta pacífica por el estado de las calles, le despidieron del trabajo, aún no encuentra otra alternativa y tiene que gastar dinero que no tiene en arreglar algo en lo que no tuvo la culpa, la idea de la protesta sigue presente en su pensamiento, hace algunas llamadas, les comenta el tema a sus amigos, quienes le vacilan y le dicen que no pierda el tiempo, esta persona se siente burlada en la democracia que le pintaron, prende la televisión, empieza a ver noticias, cambia de canal, dibujos, películas, series, empieza a reírse, a relajarse, a DISTRAERSE, y en horas se le baja sus ganas de hacer que se le respete, de generar el cambio y se une a la corriente, ya no levanta su voz, y de eso se aprovechan los políticos.

Y si buscamos más y rebuscamos nos sorprenderemos cómo el conocimiento es limitado; el que mandó a recopilar información y gestionó la actual biblia católica fue un emperador romano 300 años después que Jesús y sus discípulos murieran, Constantino el grande, quién estaba perdiendo su gran imperio por la cacería a los cristianos ¿Existirán los extraterrestres? si creemos en ángeles y demonios pintorescos ¿por qué es más quemado pensar en seres que vienen de afuera?

En la política se escucha las famosas cortinas de humo, ahora vemos la más flamante y gigante de este actual gobierno, el panorama es más que interesante, es maquiavélico. La primera oposición del gobierno invita a conversar al presidente que estaba por lo bajo desestabilizándole el piso, después ya de haberse reunido una vez en la casa del “más santo del país”, Cipri, y de nada le sirvió al país, le siguieron bajando ministros y proyectos. Ahora en esta nueva oportunidad la primera oposición que en algún momento fue primera dama cuando su padre fue presidente entró al palacio de gobierno con otro jefe de Estado, que emociones debe haber sentido de volver como invitada al lugar que dejó con escándalo internacional por la huida de su padre, a menos de una semana después de esa reunión se hace efectivo el pedido de prisión preventiva contra los Humala, pedido que ya venía varios meses fundamentado y no procedía, y de pronto se arma todo un circo, y nos quedamos pensando qué es lo que sucede, qué están haciendo con nuestro país, a los interés de quienes están los que nos dirigen, qué es lo que se vendrá, qué más sorpresas tendrán para el pueblo que nada puede hacer más que comentar.

Si recordamos los vladivideos que nos mostró la doble moral de los “grandes y poderosos”, lo que pasó con Belaunde Losio el que supuestamente conseguía el dinero por medio de obras públicas para Nadine, el regalo y los vínculos fraternos de Alan con los Odebrecht, el fugitivo de Toledo que no se atreverá a volver como Fujimori que sigue preso y fácil pronto sale, los audios de este actual gobierno, ministros presionando y negociando.

Todo esto nos debe llevar no solo a un análisis para sentir que tenemos razón o no, sino a una acción pronta para salir del sub desarrollo en el que estamos, debemos tumbar a los oportunistas y mercenarios que usan a la sociedad y sus deficiencias, le queda a la sociedad civil, al pueblo unirnos, apoyarnos y exigir a las autoridades que trabajen para ideales y no para intereses.