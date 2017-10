Fernando Herman Moberg Tobies

– Cada vez que me voy, te extraño más.- Cada vez que me voy, te extraño más.- ¿Cómo así?- Qué cada vez que viajo no dejo de pensar en ti, hasta pienso más que cuando estoy acá.- Jajajaja qué loco.- Alucina jajajaja. Pero lo divertido es qué es lindo pensar en ti, recordarte.- Gracias, yo igual siempre te extraño.- Tú recién estás empezando a conocer lo que realmente es la vida y yo ya estoy terminando mi carrera.- ¿Me dejarás?- Estoy feliz, no quiero que esto acabe, pero sé que tendré que irme.- Ese día va a ser muy triste.- Ese día me voy a quedar sin palabras, pero tendré que irme, si no, todo va a ser más difícil.- Entiendo. Yo te admiro, respeto tus buenas ideas, me consta que jamás has caído en corrupción y eso me gusta. Por todo lo que me cuentas sé que irte es lo que tienes que hacer, y ese día me voy a quedar vacía.- Si fuera tan fácil que vayas conmigo no dudes qué haría lo que sea, pero no puedo, aún no tengo el dinero.- Y no lo necesito, yo terminaré la universidad y voy a ir por ti.- Si es que yo no regreso antes por ti.- Jajajaja loca, te amo.- ¡¡¡Te amo más!!! Conocerte fue lo mejor que me ha pasado, nunca me he sentido sola en todo el tiempo que estoy contigo, eres una persona que se preocupa por mi hasta cuando no tienes por qué hacerlo, gracias por estar a mi lado.- La vida es interesante, te une a personas para aprender cosas que por uno mismo a veces no queremos darnos cuenta, contigo he vuelto a bailar, a avivarme, a sonreír sintiendo esa magia única del amor, contigo me divierto y eso que no soy viejo jajajaja, te llevo sólo unos años, pero los trabajos para terminar la universidad, la chamba y las responsabilidades te van apagando, centrando en un ritmo donde a las justas descansas y gozas de vez en cuando, pero contigo todos los días tengo ganas de bailar, de hacer locuras, chiboladas como en la época del colegio, hacerte detalles que podrían parecer ridículos pero no me interesa, los hago.- Desde que te conocí veo las cosas con una energía que antes me aburría. Cuando veo los mensajes de como choteas las coimas que te ofrecen para callarte, y luego estás que te quejas por qué falta pagar esto y lo otro y qué se acerca tal viaje, y ver como lo solucionas trabajando sin dormir por días, eso es algo que ni en mis padres lo he visto, es para sacarme el sobrero por ti. Yo sé qué al principio la fregaba por querer estar en todos lados con mis amigas, pero luego fui conociéndote, entendiéndote.- Jajajajajaja qué divertido tu análisis. No es que la fregabas, sólo que me parecía que estar conmigo era suficiente, pero luego recordaba tu edad y tenía que acoplarme y aguantar un poco tu estrés del descubrimiento.- Jajajajajajajaja recuerdo que una vez me dijiste: “Xiomara si a veces a tus viejos les mientes para quedarte más tiempo conmigo, y tus viejos lo son todo para ti, ¿entonces porque no podrías mentirme a mí? y luego te reíste.- Jajajaja siiiiii, lo recuerdo, es que esa vez me dijiste que estabas en una práctica de la universidad y me habían dateado que estabas en la locura de ir al casino con tus amigas, y eso no me gustaba, y que cambies de versión me quiso hacer pensar peores cosas pero me controlé, porque más allá de las experiencias que querías vivir, te conozco. Pero las mentiras me loquean, no me gustan, prefiero la verdad, molestarme y después ya se me pasará, a mentir y luego quedarme dudando.- Si ya sé amorcito, ya aprendí jajajajaja.- Y eso que yo no soy aburrido ah, pero ir al casino como qué con mi imagen no va.- Jajajajaja lo sé, por eso te mentía, no por qué andaba con otro.- Jajajaja me consta, me aseguré de investigar jajajaja, broma, broma.- Capaz jajaja. Qué pena que hombres como tú se tengan que ir a otros países para conseguir mejores trabajos donde se pueda crecer y ser respetados sin caer en nada negativo.- Ya en su momento eso cambiará, y si no al menos dejaremos en la historia la mancha de que un grupo de jóvenes amazónicos hemos tratado de cambiar el sistema, gritando las injusticias en la calles, luchando contra la corrupción con charlas y capacitaciones a los escolares, nosotros hemos hecho patria, hemos accionado antes de que nos traten de arrinconar, y si no me voy en eso acabaré, están esperando la oportunidad para arrinconarme y no les permitiré.- No deberías irte, no debería haber tanta injusticia, no debería ser así nuestro país sin identidad ni autoestima, ni la religión en todas sus máscaras funciona para bajar tanta maldad que hay en las calles.- No hay oportunidad para los preparados, hay para los que sirven a los intereses de otros, yo no puedo andar agradeciendo, escondiendo, manipulando, robando, es evidente que a nuestro alrededor hay tanta necesidad y nuestras autoridades están deshumanizadas, no les interesa la población, nuestra gente no vive dignamente, comen a las justas, consumen agua semi contaminada, no tienen desagües en su mayoría, y no hay trabajo para poder mantenerse en un sistema social que los divide, sectoriza, y qué de acuerdo a su clase social, los tratan.- Espero que cuando se abogada siga pensando así.- Ahí empieza a apagarse la re-evolución que a veces queremos emprender por alguna injusticia que hayamos visto o pasado, en la etapa en la que terminas lo que has estudiado y te pones a trabajar, a introducirte en el sistema social al cien por ciento, es en ese momento en donde la magia de la juventud de querer cambiar el mundo muere. Ya no hay libertad en los pensamientos, la libertad se convierte en necesidad, no actúas por tus ideales o pensamientos, sino por la necesidad que tienes que cubrir de ti y de quienes dependen de ti, todo se vuelve complicado, ya no es fácil ser el re-evolucionario, ya no puedes golpear o estar en contra del sistema manipulador, por qué pierdes.- Pero ¿Europa no será lo mismo?- Si, puede ser que sí, hasta más caleta, menos evidente, más fino, más sutil, pero igual es más amplio, hay mayor oportunidad de que respeten las ideas si se logra hacer algo trascendental por supuesto, y yo acá y me estoy saturando.- Es verdad, muchas de las cosas que haces, las haces gratis.- Las hago por pasión y por qué igual felizmente en mis dos trabajos me respetan y lo que gano me alcanza para estar tranquilo, con algunos gustos y fregando a las autoridades, pero tranquilo, pero si quiero construir más y hacer dinero limpio tendré que sacrificar muchas cosas y una de esas es irme por un tiempo.- Cómo no te van a respetar si contigo ganan un montón y te pagan menos que a sus autoridades que se mueven poco, recuerdo que saliste en prensa a nivel nacional, hiciste investigación que presentaste en varias ciudades, y más de dos años captaste clientes con tu imagen de líder juvenil que está en todos lados, así que si multiplicas cuantos ingresaron gracias a ti y lo multiplicados por lo que dura toda la carrera, con lo que te pagan, es un chiste ya que ni eres socio o accionista, pero lo bueno es que te compensan.- Me sorprende tu análisis chiquita jajajaja, mi jefe es lo máximo, tiene visión, yo me siento tranquilo, pero debajo de él, cómo en todo trabajo hay maleteo, envidia, rajes, y hasta uno hace más de los que ganan bien, mientras que otros también son muy buenos profesionales, pero como te dije alguna vez, esto es sólo un proceso, este no es mi fin, soy joven con motivación y tengo la bendición de la naturaleza, no hago daño a nadie, ya vendrán tiempos mejores.- Jajajajaja hay Francisco, siempre tú tan espiritual.- Amor nos hemos ido de un tema triste a temas filosóficos jajajaja.- Así somos, unos loquillos.- Unos re-evolucionarios.