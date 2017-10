En el asentamiento humano “Secada Vignetta”.

Dicen que ya están cansados de tanta “mecida” por parte de las autoridades municipales de San Juan Bautista.

Los dirigentes del asentamiento humano “Secada Vignetta” salieron a los medios de comunicación para hacer sentir su voz de protesta por la falta de voluntad política del alcalde de esta comuna de ejecutar el perfil de proyecto de la pavimentación de las calles de este asentamiento humano.

El dirigente vecinal, Winder Vela Guzmán, manifestó que ya agotaron todo tipo de diálogo con las autoridades y funcionarios de la comuna de San Juan.

Sostuvo además que son 37 años que han pasado y este sector sigue siendo el mismo, el mismo lugar abandonado por las autoridades de turno. El mismo lugar en donde los candidatos llegan a pedir votos cuando están en campaña, el mismo lugar en donde los vecinos iniciaron el día de ayer una protesta preventiva.

Los moradores señalaron que en el perfil del proyecto está para que se ejecute la pavimentación de las calles “Víctor Raúl”, “Abancay”, “Liberación”, “Seoane”, pasaje “Las Bermudas”, pasaje “Florida”, calle “Pedro del Águila”, “Corpac”, entre otros.

Las más de 5 mil familias que viven por este lugar indicaron que si no hay solución no descartan tomar la avenida José Abelardo Quiñones como medida radical de protesta.

(C. Ampuero)