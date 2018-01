Oleoducto Nor Peruano

En cumplimiento del acuerdo celebrado con los representantes de la comunidad de Chapis el 10 de diciembre pasado, PETROPERÚ remitió diversas cartas para que designarán a sus representantes y participen en condición de veedores en el proceso de contratación de la empresa que ejecutará la remediación ambiental en el Km 221 del Oleoducto Ramal Norte (ORN) del ONP, donde el 7 de noviembre se produjo un afloramiento de crudo.

Ante la falta de respuesta de la comunidad y con la intención de mantener la transparencia del proceso de contratación, se convocó a una reunión para informar acerca del proceso, evento que se realizó el 10 de enero pasado en la Estación 5 del Oleoducto Nor Peruano (ONP).

En la cita participaron el Apu de la comunidad, Isaac Yampis, su asesor, Ismael Pérez, y los jefes de los 5 anexos de la citada comunidad. Representantes de PETROPERÚ informaron que el proceso de selección de la compañía que remediará la zona se viene realizando en Lima dentro de las fechas programadas y se confirmó que en las bases del proceso se encuentran los compromisos asumidos por PETROPERÚ en el acuerdo del 10 de diciembre pasado, referidos al empleo local y el capital semilla de S/. 30,000.00.

No obstante la confirmación de nuestros compromisos, los representantes de la comunidad exigieron la participación de empresas locales para la intermediación de mano de obra, situación que no solo ya no es una práctica desarrollada por PETROPERÚ en la medida que se privilegia la contratación directa de los trabajadores locales, validados por la Asamblea Comunal, sino que nunca fue convenido con la comunidad.

Cabe destacar que PETROPERÚ viene desarrollando diferentes esfuerzos destinados a fortalecer las relaciones con la comunidad de Chapis, que se refleja en la promoción de diferentes espacios de diálogo que se han venido ejecutando hasta el momento con los dirigentes de la comunidad a fin de realizar las labores de reparación del ducto, contención de lo derramado, intervención de las entidades supervisoras (Fiscalía, Policía Nacional, OSINERGMIN, OEFA); así como las visitas de trabajo de una Comisión de la PCM, del congresista Jorge Meléndez y autoridades locales. En todas estas iniciativas, la empresa ha estado presente impulsando el diálogo y la solución de todos los requerimientos hechos por los líderes comunales.

Adicionalmente, el pasado 28 de diciembre hemos participado en la campaña Despertando Sonrisas con la entrega de juguetes para los niños, la donación de víveres para la chocolatada navideña el 30 de diciembre, para cuyo efecto también se apoyó con la logística a los bienes donados por el congresista Jorge Meléndez y la entrega de material de construcción para la reparación del techo del comedor del colegio primario N° 62303 de Chapis.

PETROPERÚ reafirma su voluntad de realizar los esfuerzos necesarios para establecer una relación de confianza mutua con la comunidad de Chapis y sus 5 Anexos y efectuar la limpieza y remediación del área afectada en el menor plazo posible, cumpliendo con los compromisos asumidos.