Tras exigencia de realizarse proceso de CONSULTA PREVIA.

Mientras, se estima que más de 140 mil barriles de petróleo se habrían dejado de producir.

Al cumplirse dieciséis días de movilización de comunidades achuares, quechuas y kichwas que exigen al gobierno un proceso de Consulta Previa para el nuevo contrato petrolero del Lote 192, Perupetro devela que efectivamente está revisando los términos del nuevo contrato del lote.

Desde hace unos días la web de la agencia Perupetro, responsable de la gestión de los lotes en el país, informa que “se encuentra definiendo las condiciones de contratación del Lote 192 por el plazo de treinta (30) años”.

Ese contexto ha sido advertido por los indígenas desde hace varias semanas atrás, y despierta las alarmas en las comunidades pues ellas reclaman que ese modelo de contrato debe incluir mejores garantías de orden ambiental, territorial, laboral y de beneficios; por ello la consulta previa que exigen. Dicho modelo de contrato, una vez suscrito, tiene rango de ley para las partes.

Durante varios días este tema fue punto de polémica entre funcionarios públicos y federaciones indígenas, pues desde el ejecutivo y Perupetro aseguraban que aún no se abordaba ningún aspecto referido al contrato. Esto pese a las informaciones en prensa sobre la calificación de Petroperú para el lote o un consorcio establecido entre petrolera nacional y la actual operadora Frontera Energy.

La noche del jueves 28 de setiembre, luego de una reunión en la comunidad Nuevo Andoas entre las comunidades, sus federaciones y una comitiva del gobierno liderada por el Viceministro de Gobernabilidad Terrirorial, se informó que las partes lograron arribar a acuerdos parciales; sin embargo, aún está pendiente el tema central de la Consulta Previa.

El diálogo no se ha roto. Las 16 comunidades movilizadas y las federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT han remitido un documento con contenidos para llegar acuerdos específicos con el Estado; sin embargo aún no hay respuesta oficial.

Dentro de las propuestas de puntos a tratar se encuentra precisamente una agenda de discusión en torno a lo que se debería incluir en el modelo con contrato petrolero u otros dispositivos legales que aseguren derechos.

Luego de más de quince días de paralizado el Lote 192 y de acuerdo a informe de producción de Perupetro, se estima que más de 140 mil barriles de petróleo se habrían dejado de producir.

(MIPR)