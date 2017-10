Se sufre pero (todavía) no se goza

Perú empató 1-1 con Colombia en la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 y aún sigue con vida rumbo al Mundial. Con goles de James Rodríguez y Paolo Guerrero, los cafeteros aseguraron el cupo directo a la justa más importante a nivel de selecciones, mientras que los de Ricardo Gareca deberán enfrentar en noviembre a Nueva Zelanda en partidos de ida y vuelta.

En el fútbol, la palabra sufrimiento está relacionada al futbolista peruano. Porque aquel que vista la camiseta blanquirroja está destinado a vivir en la angustia, a llegar desde atrás, a ir contra todo y contra todos para obtener lo que quiere. Y, a pesar de no tener el partido perfecto como en otros compromisos, se logró le objetivo de seguir en carrera. No estamos clasificados pero tenemos una chance más.

Y si no se arriesgó, es porque esta Selección Peruana sabe que llegar al repechaje ya era un premio (y no consuelo). Porque lucharon 18 fechas ante la incredulidad de la gente y las estadísticas que hablaban de cosas imposibles. Esa palabra no existe más en el diccionario de este plantel que ya se metió en el corazón de la gente.

James Rodríguez puso en aprietos a la Selección Peruana con un error propio del desacomodo de la defensa peruana que sufrió la baja de Alberto Rodríguez. Pero apareció el goleador, el que es capaz de resolver los problemas en los momentos de mayor angustia y que contó con la complicidad de David Ospina para marcar el gol de la esperanza. El que nos mantiene con vida y deja en el camino a Paraguay y Chile.

Perú sufrió, pero así también se goza. Porque el Mundial sigue estando cerca y, como en todas las Eliminatorias Sudamericanas, depende de ellos mismos. Se viene Nueva Zelanda en choques de ida y vuelta. Y el repechaje lo jugamos en casa. ¡Vamos, que sí se puede! (Gonzalo López)

Alineaciones:

Perú: Pedro Gallese, Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yosimar Yotun, André Carrillo, Edison Flores, Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Colombia: David Ospina, Santiago Arias, Óscar Murillo, Davinson Sánchez, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Abel Aguilar; Juan Cuadrado, James Rodríguez, Duván Zapata y Radamel Falcao.