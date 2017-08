Sus respectivas familias tampoco se preocuparían por buscar ayuda

Son varios los problemas de salud mental que más se presentan en las familias: peleas o discusiones

Es lamentable que en nuestra ciudad todavía no se haya podido buscar una solución al caso de personas que deambulan por las calles con evidentes signos de sufrir de alteraciones mentales, ni los funcionarios que tienen que atender estos casos habrían visto la forma que sean rescatados de la dureza de la intemperie.

Además, ni sus respectivas familias tampoco se preocuparían en buscar ayuda o llamar la atención de las autoridades, empezando por el sector salud, fiscalía, municipalidades y otros sectores directos como la oficina de salud mental de la Dirección Regional de Salud de Loreto-Diresa.

Son casos muy especiales y que debe ser complicado resolverlo; sin embargo, si se unen esfuerzos se podría solucionar. Es que una ciudad que se precie de serlo no puede tener a personas en condiciones infrahumanas. Es similar a lo lamentable de tener niños y adolescentes “trabajando” a altas horas de la noche y madrugada. Esto es inhumano, y atenta contra sus derechos fundamentales.

Y respecto al tema de salud mental, y a modo de conocer y prevenir, vale destacar que la Diresa ha emitido un folleto donde se habla del concepto y dice: La salud mental es el estado de bienestar emocional que permite a las personas estar en armonía consigo mismas y con los demás. La clave de la salud mental está en la misma familia y comienza con el primer abrazo.

Este folleto señala que los problemas de salud mental que más se presentan en las familias son: peleas o discusiones de la pareja e hijos, así surge la violencia en el hogar. Entonces pueden surgir sentimientos de temor hacia el futuro, desesperación, desmoralización, abandono del hogar, pensamientos negativos.

Se señala también que el aislamiento puede hacer que busque refugio en el alcohol o en las drogas. El extremo es que se llega a creer que la familia se disuelve y que no hay soluciones, los hijos definitivamente son los más perjudicados.

En relación a las personas que se encuentran en las calles con visibles alteraciones mentales, se presume que han tenido todo un proceso de situaciones de violencia que los ha llevado al trastorno o podría tratarse de otras causas.

Para buscar ayuda necesitamos saber si nuestras familias gozan de buena salud mental. Esto se corrobora si los miembros de la familia son capaces de relacionarse con otras personas en forma armoniosa, sincera y abierta. Trabajan para ser productivos dentro de su familia y comunidad. Estudian para desarrollarse buscando ser cada día mejor. Conservan la alegría y el buen humor para no dejarse vencer por los problemas cotidianos.

(Diana LM.)